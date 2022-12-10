رئيس الكونجرس فى البيرو يدعو إلى تشكيل سريع للحكومة

طلب خوسيه وليامز رئيس الكونجرس في البيرو، اليوم السبت، من الرئيسة الجديدة للبلاد دينا بولوارتي أن تؤلف حكومة "سريعًا" في وقت يزداد الغضب في الشارع، حيث يطالب أنصار الرئيس السابق بيدرو كاستيو بالإفراج عنه وإجراء انتخابات.

وقال خوسيه وليامز: "يجب أن تتخذ رئيسة الجمهورية قرارات سريعة مثل قرار تشكيل حكومتها، وقرارات فورية للخروج من بعض الصعوبات وبثّ الثقة والهدوء".

وتابع في مقابلة عبر إذاعة "أر بي بي" البيروفية "أدعو الشعب إلى الهدوء. يجب النظر إلى الأمور بطريقة إيجابية"، وفق فرانس برس.

وتستعد بولوارتي، التي شغلت نيابة الرئيس حتى تنصيبها رئيسة للبلاد الأربعاء بعد إقالة كاستيو في البرلمان، لإعلان تشكيلة حكومتها السبت. ولم تستبعد تنظيم انتخابات مبكرة.

واندلعت احتجاجات عدة الخميس في ليما وكثير من المدن في أنحاء البلاد، خصوصًا في مناطق الأنديز حيث يحظى كاستيو بأكبر قدر من الدعم.

ودعا طلاب وعمّال وأحزاب سياسية يسارية إلى تظاهرة في ليما السبت اعتبارًا من الساعة 21,00 ت غ، بعد انتهاء مباريات ربع النهائي في مونديال قطر 2022.

وأودِع كاستيو منذ الأربعاء الحبس الاحتياطي لسبعة أيّام على الأقلّ بعد أن فتحت النيابة تحقيقًا بحقه بتهمة "التمرّد" و"التآمر".

حق اللجوء فى المكسيك

بالتزامن قال وزير خارجية المكسيك، مارسيلو إبرارد، إن بلاده تلقت طلبًا رسميًا للجوء إلى أراضيها قدمه كاستيو، وإن مكسيكو باشرت التواصل مع الحكومة فى ليما بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن كاستيو أرسل طلبه إلى السفارة المكسيكية فى ليما، قبل يومين.

وأضاف الوزير المكسيكى أن سفير المكسيك فى ليما، بابلو مونروى، تمكن من التحدث مع كاستيو من مكان احتجازه فى قاعدة للشرطة فى ليما.

وتابع: "لقد وجده فى حالة جسدية جيدة وبرفقة محاميه".

واعتبر الرئيس المكسيكى أن كاستيو ضحية النخب الاقتصادية والسياسية فى بيرو.