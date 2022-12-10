الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب مصر يهزم سويسرا 3-0 فى افتتاح بطولة العالم لسيدات الأسكواش للفرق

جانب من المباراة
جانب من المباراة

افتتح منتخب مصر لسيدات الأسكواش بطولة العالم للفرق بالفوز على سويسرا 0/3 ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة التي تقام في نادي مدينتي في الفترة من 10 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه.

IMG-20221210-WA0053


ومثّل منتخب مصر في المباراة أمام سويسرا كل من نوران جوهر ونور الطيب وهانيا الحمامي.


في مباريات أخرى فاز منتخب ماليزيا على الصين 0/3 وفاز منتخب إنجلترا على جنوب إفريقيا 0/3 فيما فاز منتخب فرنسا على اليابان 1/2 وفي مباراة أخرى فاز منتخب أمريكا على أستراليا 0/3.

IMG-20221210-WA0054


وتشارك مصر  في البطولة بـ4 لاعبات هن نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الحمامي ونور الطيب ويقود المنتخب فنيًا إنجي خيرالله.

IMG-20221210-WA0055

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه: كندا وسويسرا وويلز.

وتضم المجموعة الثانية: أمريكا وأستراليا وأسكتنلدا وألمانيا.


وتضم المجموعة الثالثة: إنجلترا وهونج كونج وجنوب إفريقيا وأوكرانيا


والمجموعة الرابعة كل من: فرنسا وماليزيا واليابان وفنلندا والصين.

الاسكواش المجموعة الثالثة المن المجموعة الأولى هانيا الحمامي سيدات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

3 قتلى فى انفجار مبنى سكنى بجزيرة جيرزى البريطانية

تايلاند تتجاوز عتبة 10 ملايين سائح خلال عام 2022

رئيس الكونجرس فى البيرو يدعو إلى تشكيل سريع للحكومة

أشرف صبحى يهنىء نظيره المغربى بإنجاز منتخب المغرب بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

سعر الذهب الآن في مصر وهل ينخفض من جديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة