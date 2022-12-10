منتخب مصر يهزم سويسرا 3-0 فى افتتاح بطولة العالم لسيدات الأسكواش للفرق

افتتح منتخب مصر لسيدات الأسكواش بطولة العالم للفرق بالفوز على سويسرا 0/3 ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة التي تقام في نادي مدينتي في الفترة من 10 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه.



ومثّل منتخب مصر في المباراة أمام سويسرا كل من نوران جوهر ونور الطيب وهانيا الحمامي.



في مباريات أخرى فاز منتخب ماليزيا على الصين 0/3 وفاز منتخب إنجلترا على جنوب إفريقيا 0/3 فيما فاز منتخب فرنسا على اليابان 1/2 وفي مباراة أخرى فاز منتخب أمريكا على أستراليا 0/3.



وتشارك مصر في البطولة بـ4 لاعبات هن نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الحمامي ونور الطيب ويقود المنتخب فنيًا إنجي خيرالله.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه: كندا وسويسرا وويلز.

وتضم المجموعة الثانية: أمريكا وأستراليا وأسكتنلدا وألمانيا.



وتضم المجموعة الثالثة: إنجلترا وهونج كونج وجنوب إفريقيا وأوكرانيا



والمجموعة الرابعة كل من: فرنسا وماليزيا واليابان وفنلندا والصين.