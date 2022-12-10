السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لطيفة عن تأهل المنتخب المغربى لنصف النهائيات: ألف مبروك الصعود المشرف

لطيفة
لطيفة

حرصت النجمة لطيفة على تقديم التهنئة إلى الشعب المغربي بعد تأهل منتخبه الوطني لكرة إلى دور النصف النهائي بمونديال قطر 2022  بعد الفوز على المنتخب البرتغالي في منافسة ربع نهائي كأس العالم بهدف نظيف دون رد.

ونشرت لطيفة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة المنتخب المغربي وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك يالمغاربة على الصعود المشرف أول فريق عربي يتأهل لنصف نهائيات كأس العالم.. مبروووك المغرب، كأس العالم، مربوحة".

 


وانتصر منتخب المغرب على نظيره البرتغال بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار لقاءات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسيضرب منتخب المغرب في نصف النهائي موعدًا مع الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا اليوم.

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