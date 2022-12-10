بالأرقام.. «الداخلية» تضبط قضايا كهرباء وضرائب وأموال عامة بمليارات الجنيهات

وجهت وزارة الداخلية، حملات مكبرة على مدار الأسبوع المنقضي، لضبط كافة المخالفات في مجال عمل إدارات شرطة الكهرباء، والتهرب الضريبي والأموال العامة.

ونجحت جهود تلك الحملات في ضبط قضايا بمليارات الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

قضايا التيار الكهربائى

وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التهرب الضريبي من ضبط (78899) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (71,170,887) مليون جنيه.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي، من ضبط (2512) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (6,149,612٫395) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (8,142,508) مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة

ونجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط (43) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (79,158,622مليون جنيه)، أبرزها ضبط (20) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة(عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (6,828,622 مليون جنيه).