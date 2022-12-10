السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

60 طالبًا فى زيارة لمشروعات «حياة كريمة» بسوهاج

جانب من الجولة
جانب من الجولة

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لـ60 طالبًا وطالبة من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ومدرسة "صبري أبوحسين الرسمية لغات"؛ لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية "البربا" بمركز جرجا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بهدف تعريف كافة فئات المجتمع السوهاجي بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وتضمنت الجولة زيارة لعدد من مشروعات المبادرة بمجلس قروي "البربا" منها مجمع خدمات المواطنين "تحيا مصر"، ومجمع الخدمات الزراعية، ومحطة رفع صرف صحي "البربا"، ووحدة إطفاء، ومركز طب أسرة "البربا، بالإضافة إلى أعمال توصيل شبكات الصرف الصحي والغاز والاتصالات، وتركيب محولات الكهرباء الجديدة بالقرية.

واستمع الطلاب خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات التي تهدف إلى تغيير واقع الريف المصري للأفضل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات تنموية وخدمية تمثل نقلة نوعية هائلة بقرى الريف بسوهاج.

الاتصالات الريف المصري المبادرة الرئاسي توفير حياة كريمة للمواطنين شبكات الصرف الصحي

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