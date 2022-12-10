سميح عامر مستشارًا لوزير الصحة في ملف السياحة الصحية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا، بتكليف الدكتور سميح أحمد عبدالرحمن عامر، الأستاذ المتفرغ في جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني، للعمل مستشارًا للوزير في ملف السياحة الصحية.

جاء ذلك بناءً على القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عُقِدَ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27 نوفمبر 2022، والخاص بالسياحة الصحية.

وتخرَّج الدكتور سميح، في كلية الطب جامعة القاهرة عام 1980، وحصل على الدكتوراة في جراحة القلب والصدر في جامعة آرهوس بالدنمارك عام 1984، ودكتوراة جراحة القلب والصدر من جامعة القاهرة 1987، كما عمل مستشارًا طبيًا للسفارة المصرية في لندن.