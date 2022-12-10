السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يختتم زيارته إلى السويس بتفقد أعمال تطوير طريق «العين السخنة»

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير طريق السويس - العين السخنة، بمنطقة عتاقة، في ختام زيارته إلى محافظة السويس.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع باعتبار الطريق محوراً مهماً يربط بين العديد من مناطق التنمية، على رأسها الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستمع مدبولي إلى شرح من اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، الذي أوضح أن المشروع يتم بطول ٦٠ كم، ويستهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق بزيادة عرض الطريق وحاراته، وفصل مسار الشاحنات عن السيارات الصغيرة، وتنفيذ أعمال صناعية أعلى مزلقانات السكة الحديد.

وأضاف رئيس الهيئة أن المشروع يستهدف زيادة كفاءة الربط بين موانئ العين السخنة، والأدبية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإضافة سعات مرورية جديدة، كما يتكامل المشروع مع مخطط القطار السريع المكهرب، وكذا التكامل مع مخطط مدينة السويس الجديدة بمراحلها المختلفة، ورفع كفاءة الربط بين مدينة السويس ومدينة السويس الجديدة.

وأشار اللواء حسام الدين مصطفى إلى أن أعمال التطوير تقوم على توسعة طريق السويس - العين السخنة ليصبح ٦ حارات مرورية لكل اتجاه، منها ٣ حارات للسيارات الصغيرة، و٣ حارات للشاحنات، مع تنفيذ ٣ كباري لتفادي المزلقانات، و١٠ أنفاق.

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