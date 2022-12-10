السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

القنوات الناقلة.. موعد مباراة المغرب والبرتغال اليوم فى كأس العالم 2022

جريدة الدستور

شهدت ليلة أمس، الجمعة 9 ديسمبر 2022، مواجهات ساخنة في ربع نهائي كأس العالم 2022 قطر، وكانت النتيجة تأهل الأرجنتين وكرواتيا على حساب كل من هولندا والبرازيل وتستكمل مباريات اليوم السبت 10 ديسمبر في كأس العالم 2022، مواجهات ربع نهائي البطولة.

مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022

 وفي مباريات اليوم، لدينا مواجهة مرتقبة لمنتخب المغرب، الممثل العربي والإفريقي الوحيد في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 في أول مرة في تاريخه، وتمكن منتخب المغرب من الصعود إلى ربع نهائي مونديال قطر على حساب إسبانيا، ليحقق إنجازا غير مسبوق لأي منتخب عربي، وسيواجه منتخب المغرب، نظيره البرتغالي اليوم، ضمن إطار مباريات ربع النهائي.

مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022

 

المباراة الثانية ستكون بين منتخب فرنسا، بطل كأس العالم النسخة الماضية روسيا 2018، ومنتخب إنجلترا، وسيكون الفائز من مباراة البرتغال والمغرب على موعد مع الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا.

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 10 ديسمبر في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تبرز معكم "الدستور" مواعيد مباريات اليوم في الربع النهائي لكأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة.

 

موعد مباراة المغرب والبرتغال اليوم في كأس العالم 2022

موعد مباراة المغرب البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، هو اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر، على أرضية ملعب الثمامة.

  الساعة 5:00 بتوقيت مصر 

الساعة 6:00 بتوقيت السعودية 

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا اليوم في كأس العالم قطر 2022

أما عن مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 فستلعب اليوم السبت 10 ديسمبر، بملعب البيت المونديالي.

الساعة 9:00 بتوقيت مصر 

الساعة 10:00 بتوقيت السعودية

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022 ربع نهائي 

تذاع مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات المونديال.

 

وسيتم نقل مباراة المغرب والبرتغال تحديدا على قنوات beIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD.

 

كما أن مباراة فرنسا وإنجلترا ستنقل من خلال قناة بي إن سبورتس ماكس 1، بجانب قناة الكأس الرياضية إكسترا.

 

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موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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