تفاصيل خناقة عبدالله السعيد ومصطفى فتحى فى مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن تفاصيل أزمة عبدالله السعيد لاعب الفريق قبل مباراة الزمالك، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المشادة بين عبدالله السعيد ومصطفى فتحي

وأكد المصدر أن اللاعب دخل في مشادة قوية مع زميله بالفريق مصطفى فتحي بين شوطي مباراة المقاولون العرب الأخيرة، ووصل الأمر لمغادرة "السعيد" الملعب دون أن ينتظر لنهاية المباراة.

وغاب "السعيد" عن تدريبات بيراميدز في اليومين الماضيين اعتراضًا على ما حدث ليواجه اللاعب شبح الغياب عن فريقه في مباراة الزمالك غدًا. وتدخل بعض المقربين من اللاعب في الساعات الماضية وطلبوا منه العودة والمشاركة في التدريبات اليوم في محاولة لاحتواء الأمر.

وتغلب بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.

ويختتم فريق بيراميدز بقيادة اليونانى جونيس تدريباته، اليوم السبت، استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير على ملعبه اليوم ثم يعلن جونيس قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا.

وحقق بيراميدز الفوز علي نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

أحرز هدفي بيراميدز كل من، رمضان صبحي في الدقيقة 37، والتونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وواصل بيراميدز، نتائجه الجيدة في الموسم الحالي من الدوري المصري، بعد الفوز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة 11 هو الآخر، لكنه في المركز الرابع ويتخلف بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويبحث كلا الفريقين عن الانتصار في مواجهة الغد لمواصلة العروض المميزة على صعيد بطولة الدوري.