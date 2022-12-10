السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تفاصيل خناقة عبدالله السعيد ومصطفى فتحى فى مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن تفاصيل أزمة عبدالله السعيد لاعب الفريق قبل مباراة الزمالك، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المشادة بين عبدالله السعيد ومصطفى فتحي

وأكد المصدر أن اللاعب دخل في مشادة قوية مع زميله بالفريق مصطفى فتحي بين شوطي مباراة المقاولون العرب الأخيرة، ووصل الأمر لمغادرة "السعيد" الملعب دون أن ينتظر لنهاية المباراة.

وغاب "السعيد" عن تدريبات بيراميدز في اليومين الماضيين اعتراضًا على ما حدث ليواجه اللاعب شبح الغياب عن فريقه في مباراة الزمالك غدًا. وتدخل بعض المقربين من اللاعب في الساعات الماضية وطلبوا منه العودة والمشاركة في التدريبات اليوم في محاولة لاحتواء الأمر.

وتغلب بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.

ويختتم فريق بيراميدز بقيادة اليونانى جونيس تدريباته، اليوم السبت، استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير على ملعبه اليوم ثم يعلن جونيس قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا.

وحقق بيراميدز الفوز علي نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

أحرز هدفي بيراميدز كل من، رمضان صبحي في الدقيقة 37، والتونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وواصل بيراميدز، نتائجه الجيدة في الموسم الحالي من الدوري المصري، بعد الفوز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة 11 هو الآخر، لكنه في المركز الرابع ويتخلف بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويبحث كلا الفريقين عن الانتصار في مواجهة الغد لمواصلة العروض المميزة على صعيد بطولة الدوري. 

عبدالله السعيد بطوله الدورى مصطفى فتحي المقاولون المقاولون العرب السعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أسماء 10 مصابين إثر انقلاب «ميكروباص» فى بنى سويف

«زراعة البحيرة»: الانتهاء من حصر القمح والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

انتهاء صلاة الجنازة على صلاح فضل ودفن جثمانه بمقابر العائلة بالقطامية

«صحة بنى سويف» تنهى استعداداتها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الداخلية تضبط 105 كيلو بانجو و15 كيلو هيروين بحوزة تجار مخدرات بدمياط

رئيس الوزراء يتفقد محطة صرف صحى الزراير الجديدة بالسويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة