الأنبا باخوم يلتقي مسؤولي وأعضاء المكاتب الإيبارشي والإعلامي ودياكونيا للتنمية

التقى صباح اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مسؤولي، وأعضاء المكاتب الإيبارشي، والإعلامي، ودياكونيا للتنمية، ودار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

جاء ذلك بحضور الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والأب هدية تأمر، مسؤول قسم المراجعة اللغوية بالمقر الإيبارشي، والأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، الأمين العام للجنة الأسقفية للإعلام بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، ومسؤول المكتب الإعلامي الكاثوليكي بالإسكندرية، والأب يوحنا عادل، المرشد الروحي للمكتب الإعلامي الكاثوليكي.

وخلال اللقاء، عرض صاحب النيافة ما تم خلال العام الحالي من أعمال، كما تمت مناقشة التحديات، التي واجهت جميع العاملين، في مختلف الأقسام. وفي نهاية الاجتماع، قدم الأب المطران التهنئة لجميع الحاضرين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبداية العام الجديد.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع كان قد أقيم بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

وكان فد ترأس مساء أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اليوم الإيبارشي للدعوات بالقاهرة، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

جاء ذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

وأشرف على تنظيم هذا اليوم لجنة الدعوات بالإيبارشية البطريركية، بمشاركة القمص جورج سليمان، والأب أنطونيوس فايز، والأب جورج سامي، منشطي الدعوات بالقاهرة، والدلتا.

وشارك أيضًا الأب أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، راعيا الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات. دار اليوم الإيبارشي حول ثلاث نقاط هامة وهي: هل أنت مدعو للقداسة؟، هل الحياة لها معنى بالنسبة لك؟، وأخيرًا ما معنى الدعوة؟.

وبدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، وبعض الترانيم الروحية، أعقبها عدد من شهادات الحياة المتنوعة، ثم قدم نيافة الأنبا باخوم لقاء حول "الدعوات في حياة الشباب".

والجدير بالذكر أن تساعية الدعوات لهذا العام جاءت تحت شعار "مغامرون ومعاصرون"، انطلاقًا من شخصية القديس بطرس الرسول.