السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصر تفتتح مشوارها في بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق أمام سويسرا اليوم

الاسكواش
الاسكواش

يفتتح اليوم السبت منتخب مصر لسيدات الاسكواش مواجهاته في بطولة العالم للفرق المقامة بنادي مدينتي عندما يلاقي سويسرا في تمام الخامسة والنصف مساء ضمن المجموعة الأولى.

وفي مباريات أخرى باليوم الافتتاحي يلاقي منتخب أمريكا نظيره أستراليا و انجلترا ضد جنوب افريقيا  وفرنسا ضد اليابان و ماليزيا ضد الصين.

وأقيم أمس المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق 2022 و التي تقام بنادي مدينتي وحضر السيد ويليام لوي ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعمر هشام، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وعدد من مسؤولي المجموعة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه : كندا و سويسرا وويلز.

وتضم المجموعة الثانية : أمريكا و أستراليا و اسكتلندا و المانيا.

وتضم المجموعة الثالثة : إنجلترا وهونج كونج وجنوب إفريقيا وأوكرانيا

والمجموعة الرابعة كل من : فرنسا و ماليزيا و اليابان و فنلندا و الصين.

وزير الرياضة يشهد حفل انطلاق بطولة العالم للإسكواش للسيدات في نادي مدينتي

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الجمعة، حفل انطلاق بطولة العالم للإسكواش لفرق السيدات 2022، والتي تستضيفها مجموعة طلعت مصطفى بـ نادي مدينتي الرياضي، في الفترة من 10 - 16 ديسمبر الجاري.

حضر الحفل، ويليام لوي ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، المهندس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، عمر هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى.

وتشارك في بطولة العالم للاسكواش للسيدات 17 دولة ، ويضم كل منتخب أربع لاعبات، ومن المقرر أن تُمثل المنتخب المصري نوران جوهر، المصنفة الأولي على العالم، ونور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا ، وهانيا الحمامى المصنفة الثالثة، ونور الطيب المصنفة السادسة على العالم.

في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن مصر فى ضوء توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي ، أصبحت مقصدًا دوليًا لاستضافة كبرى البطولات بفضل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنشآت والبنية الرياضية التحتية، والتى أبهرت العالم أجمع فى مختلف المحافل العالمية التى أقيمت على أرضها.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن دعم القطاع الخاص هو نهج و هدف تعمل الوزارة عليها منذ سنوات، من خلال الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة، ويظهر ذلك من خلال استضافة العديد من البطولات علي أرض مصرية، مضيفًا أن إقامة مثل هذه البطولات في مصر، تأكيدًا علي ثقة الاتحادات الدولية في الدولة المصرية، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم واستضافة هذه البطولة.

وتوجه الوزير بالشكر  لمؤسسة هشام طلعت مصطفى علي دعمهم المستمر للقطاع الرياضي والشبابي في مصر، من خلال تنظيم هذه البطولة التي تدل علي  التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي يظهر به نادي مدينتي من ملاعب رياضية على أعلى مستوى، كما توجه بالشكر والتقدير للاتحادين الدولي والمصري للاسكواش؛ لجهودهما المستمرة في تطوير لعبة الاسكواش وبخاصة في مصر.

وقام الدكتور أشرف صبحي، بتحفيز لاعبات المنتخب المصري للسيدات المشارك في البطولة، متمنيًا التوفيق والنجاح وتحقيق لقب البطولة علي الأراضي المصرية، قائلًا : " مصر استضافت خلال الأربعة سنوات الأخيرة 162 بطولة بفضل القيادة السياسية والحكومة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة".

البطولة بمشاركة 17 دولة وهي، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، فرنسا، هونج كونج، ماليزيا، اسكتلندا، كتدا، ويلز، سويسرا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، فنلندا، الصين، اليابان، بالإضافة إلى مصر.

اتحاد الدول اصم الاتحاد المصري للاسكواش الاسكواش الرئيس التنفيذي بطولة العالم

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