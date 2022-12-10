امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات 2023.. مواعيد الانطلاق والانتهاء

يترقب الطلاب الجامعات و التعليم العالي في مختلف المحافظات موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات 2023، ومن المفترض أن تعقد الشهر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وستعقد امتحانات الترم الأول للجامعات 2023 وفقا لضوابط محددة وجدول ستعلن عنه الكليات والمعاهد العليا خلال الأيام المقبلة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي موعد امتحانات الترم الأول للجامعات 2023، حيث يبدأ الطلاب الامتحانات خلال الفترة من 9 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023، وهي المدة الزمنية لامتحانات الترم الأول للجامعات 2023 وفقًا لقرارات وزارة التعليم العالي.

بداية العام الدراسي 2022-2023

وكان العام الدراسي الحالي قد بدأ في 1 أكتوبر الماضي، وسيستمر الترم الأول في الجامعات والمعاهد العليا حتى 5 يناير المقبل، حيث تبلغ مدة الترم الأول للجامعات لمدة 14 أسبوعًا وفقا للخريطة الزمنية وما أوضحته بشأن مدة الدراسة بالفصل الدراسى الأول للجامعات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023

وستحدد الكليات والمعاهد العليا جدول امتحانات نصف العام 2023 وستعلنها للطلاب خلال الأيام المقبلة وضوابط عقد الامتحانات للطلاب وشكل الامتحانات.

امتحانات الميد ترم 2023

وكانت قد انتهت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2023 «الميد ترم» حسب طبيعة الدراسة بكل كلية والتي سارت دون مشكلات أو شكاوى من قبل الطلاب، ووجه رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، بضرورة الاستعداد المبكر لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 وفقا للخريطة الزمنية، مع ضرورة امتحان الطلاب فيما درسوه بالفعل، فيما تجري الامتحانات وفقا لطريقة الامتحانات الموضوعية، مع توفير التابلت والإنترنت للامتحانات التي تتطلب ذلك.

موعد إجازة نصف العام 2023 للجامعات

ومن المقرر أن يبدأ موعد إجازة نصف العام للجامعات بدءا من السبت 28 يناير 2023 وهو الموعد الذي حددته الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي لإجازة نصف العام الدراسي 2023 حيث ستستمر لمدة أسبوعين حتى 9 فبراير 2023.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023

فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 للجامعات من 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2023 للجامعات لمدة 16 أسبوعًا، حتى الخميس 1 يونيو 2023

فيما ستبدأ امتحانات نهاية العام 2023 للجامعات بدءا من شهر يونيو 2023 وذلك وفقا للجدول الذي ستعلنه كل كلية ومعهد.