السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: الدولة اتخذت من الاستثمار في البشر منهجا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الحفل السنوي لتكريم متطوعي مؤسسة "صناع الحياة"، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بحضور اللواء محسن النعماني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وممثلي التحالف والجمعيات الأهلية.

وقالت القباج إن التطوع والعمل الخيري دليل دامغ على صحوة الضمير الإنساني، ولما كانت مصر دولة سباقة في تكريس مفاهيم التطوع وأعمال البر والتبرع بالمال والجهد وخدمة المجتمع والعمل العام، فقد استحقت وبجدارة بأن تكون مصر فجر للضمير الإنساني.

واستطردت أن الدولة المصرية بالفعل اتخذت من الاستثمار في البشر منهجاً ومن تنمية الموارد البشرية وسيلة، كما اتخذت من إعلاء المشاركة الاجتماعية مبدأ، وبالتالي فقد أضحت المسئولية الاجتماعية هي أحد السبل الرئيسية إلى تحقق العملية الديمقراطية وهي جزء لا يتجزأ من عملية بناء الدولة من الداخل.

وقد أثنت القباج على تشجيع رئيس الجمهورية للشباب، وفتح لهم أبواب المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، وأوجد لهم نسب تمثيل في كافة المواقع والمجالس النيابية، وتم الاستشهاد بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الشباب: « أن الدولة ترى في وجوههم لمحات الغد المشرق، وفى عيونهم بريق الأمل الساطع، وبسواعدهم سيكتب لهذا الوطن المستقبل».

وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد مع مؤسسة صناع الحياة في أكثر من برنامج تنفذه الوزارة، ومنها الشبكة القومية للمتطوعين في مجال التمكين الاقتصادي، وكذلك تم إبرام بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة، حيث يهٌدف إلى الاستجابة للأزمات والطوارئ والتدخلات على مستوى الجمهوريةٌ، كما تتعاون الجهتان في البرنامج الرئاسي لتطويرالقرى المصرية "حياة كريمة"، وفي تنفيذ برنامج "وعي" لتعزيز الوعي المجتمعي، وأخيراً في برامج الحماية من الإدمان والتعاطي.
 

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