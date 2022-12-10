السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ما هي الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية؟

البطاقة الشخصية
البطاقة الشخصية

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية من أكثر الموضوعات أهتماماً لدى العديد من المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية.

وترتفع عمليات البحث يومياً على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين الكبار منهم والصغار لمعرفة الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية، خطوات تجديد البطاقة الشخصية إلكترونياً.

ويمكنك الآن بخطوات بسيطة جداً تجديد البطاقة الشخصية بك إلكترونياً من خلال الموقع الخاص بـ وزارة الداخلية وتسجيل البيانات الخاصة بك، وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية، خطوات تجديد البطاقة الشخصية إلكترونياً، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

الاوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية

وتتضمن الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية كما هو في السطور التالية:

1 - إحضار صورة شهادة ميلاد الشخص.

2 - كما تتضمن الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة إحضار عقد إيجار أو تمليك يوضح محل السكن.

3 - على المواطن الراغب في تجديد البطاقة تحضير إيصال مرافق لمحل السكن سواء كان ( مياه، كهرباء، غاز أو إيصال فاتورة تليفون).

4 - كما تشمل الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة صورة بطاقة الرقم القومي المنتهية في حالة التجديد.

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الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة برقم البطاقة الشخصية

خطوات تجديد البطاقة الشخصية إلكترونياً

تتضمن خطوات تجديد البطاقة مجموعة من النقاط والتي يجب على الراغب لتجديد البطاقة القيام بها وتشمل:-

1 - لتجديد البطاقة يمكن الدخول لموقع وزارة الداخلية.

2 - تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الداخلية.

3 - ثم تختار أيقونة تجديد بطاقة الرقم القومي.

4 - ومن ثم تختار نوع العملية سوء " تالف أو فاقد أو تجديد.

5 - يمكنك اختيار تجديد ثم القيام بكتابة البيانات الخاصة بك  والتى تتضمن العنوان والرقم القومي والاسم.

6 - ثم القيام باختيار طريقة دفع رسوم التجديد.

7 - يطلب منك تحميل الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة.

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