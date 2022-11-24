الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة برقم البطاقة الشخصية

الاستعلام عن موعد
الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة من أهم الأسئلة التي يبحث عنها الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة وذويهم وذلك بعدما وفرت الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعم الكامل لذوي القدرات الخاصة كي يتوافر لهم كافة احتياجاتهم وهي ما تحقق من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

في هذا الصدد يكثر البحث بصورة دائمة عن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة على محرك البحث جوجل للحصول على هذه البطاقة التي توفر مزايا عديدة لذوي القدرات الخاصة.

“الدستور” توضح لكم من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة.

من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان يمكن للأشخاص من ذوي القدرات الخاصة الاستعلام موعد لإجراء الكشف الطبي المطلوب لهم أو حجز موعد لإجراء الكشف الطبي، كما يمكن تعديل نوع الإعاقة وحجز الكشف الطبي.

البداية بزيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

يتم وضع الرقم القومي للبطاقة الشخصية في الخانة المطلوبة ثم الضغط على كلمة بحث.

ويمكن حجز موعد لإجراء الكشف الطبي من خلال الرابط السابق ذكره، حيث يتم تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وتكون البيانات المطلوبة عبارة عن الاسم رباعي ورقم البطاقة الشخصية وتاريخ الميلاد والنوع ومحافظة الميلاد والوظيفة والعنوان ورقم الهاتف المحمول والشرط الأهم هو نوع الإعاقة.

مع ملاحظة ضرورة التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحه وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.

جاءت بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة لتحقق القانون الصادر من أجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2018  الذي بموجبه يمكن الحصول على البطاقة الخدمية والتي توفر العديد من الامتيازات.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والأوراق المطلوبة من ذوي الهمم لاستخراجه

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

أبرز هذه الامتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة هي نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة وإمكانية الجمع بين معاشين والدمج في مدارس التعليم الأساسي والإعفاء من الضرائب والإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية وتوفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة والإعفاء من المصروفات المدرسية.

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ولمن لا يتوافر لديه الانترنت للاستعلام عن موعد إجراء الكشف الطبي أو تحديد موعد من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يمكن استخراج البطاقة من خلال المستشفيات المتاحة لهم حيث وفرت لهم وزارة الصحة ما يلي الأماكن التالية:

كافة المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة.

مركز الطب الطبيعي بالعجوزة.

مستشفى كوبري القبة العسكري.

مستشفى المعادي العسكري.

مستشفى الشرطة بمدينة مصر.

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