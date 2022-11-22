الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
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يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، حيث يكثر البحث خلال الساعات والأيام الماضية عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، ويسعى المواطنين أن يعرفوا كل شيء عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

وتقدم الدستور الرابط وكل شيء عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، خلال السطور المقبلة عبر الرابط التالي “هنا”. 

 وحسبما أعلنت وزارة التضامن فقد  تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة - المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة - من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

وأعلنت وزارة التضامن عن حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجهه الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

ماهى الإعاقات التي شملها المنشور الوزاري؟

 بتر متعدد الأطراف أو بتر فى طرف واحد

 الشلل الرباعي

 الشلل الدماغي

ضمور العضلات ( شلل الأطفال فى طرف او اكثر )

حالات كف البصر

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)

الإعاقات المتعددة

طيف التوحد

القزامة

وأعلنت وزارة التضامن عن الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهى:

أولًا: صور شخصية للشخص المتقدم مقاس 4 فى 6.

ثانيًا: شهادة الميلاد و3 صور من أصل الشهادة.

ثالثًا: التقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيًا بعد إجراء الكشف الطبي.

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وائل لطفي

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