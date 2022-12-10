ياسر قمر: نجاح البطولات في مصر يشجع الجميع على المشاركة في منافسات الطائرة

تحدث المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، بعد نجاح اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس، بحضور 34 هيئة من أصل 38.

وقال ياسر قمر: "اكتملت الجمعية العمومية اليوم حيث حضر 34 نادي، أتواجد في الاتحاد المصري منذ 9 سنوات وهذه أول مرة تكتمل فيها الجمعية العمومية، وتواجد قامات كبيرة للغاية وجميعهم مسؤولون ويقومون بخدمة مصر على أحسن وجه".

وأضاف: "وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود، وحضور 34 هيئة يعتبر نجاح كبير للاتحاد ، ويعطي ثقة كبيرة وحافز ودعم لمجلس الإدارة، وهذا يدل على وجود اهتمام بـ كرة الطائرة، واهتمام بمناقشة بنود لائحة الاتحاد المصري للطائرة ".

وتابع قمر : "تعتبر هذه المناطق فروع للاتحاد المصري، إذا حدث خلل في هذه المناطق فهذا لا يصب في صالح الاتحاد، وبالتالي لا يوجد تطورات جديدة في الاتحاد، قمنا بتعيين رؤساء جدد للمناطق في عام 2021، حيث أننا عند اختيار هؤلاء الرؤساء طلبنا من الأندية خاصة الأقاليم ترشيح رئيسًا للمنطقة، فهذه ترشيحات رؤساء الأندية الموجودون في المنطقة حاليا".

وواصل رئيس اتحاد الكرة الطائرة: "كان هناك اجتماع بين رؤساء المناطق اليوم للتعرف عليهم، حيث أنني لم أقابلهم أو أجتمع معهم من قبل، نحن نقوم بمتابعتهم ونضع لهم خطة للعمل، وسنقوم بوضع خطة متابعة لعملهم لكي ننهض بجميع المناطق".

وأوضح: "البطولات الكثيرة الناجحة التي تقام في مصر هي التي تشجع الجميع للمشاركة في بطولات الطائرة، في العام الماضي لم تنظم مصر أي بطولة في كرة الطائرة، حيث كان هناك علاقات متوترة بين الاتحاد العربي والاتحاد الإفريقي، ولم يكن لنا تواجد في الاتحاد العربي، ولكن أصبح لنا تواجد الآن".

وزاد: "أتوقع أننا سنقوم باستضافة 4 بطولات دولية في العام القادم 2023 في مصر، وهم الأمم الإفريقية للرجال، البطولة العربية للأندية، بطولة الأندية رجال وسيدات، وأيضًا سنتفق مع الاتحاد الدولي على تنظيم بطولة challenge المؤهلة لأولمبياد باريس 2024".

واختتم: "سأقوم بعمل تكريم جيد للمنتخبات الحاصلة على بطولات إفريقية، فقد حقق اللاعبون نتائج جيدة وبذلوا مجهود كبير وحصلوا على بطولات كثيرة كانت غائبة منذ فترات طويلة، حصلنا على مراكز أولى، أهتم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يقدم لنا الدعم في الاحتفالية، وأيضًا حضور هشام حطب، سنقوم بعمل حفل تكريم كبير حيث سيتواجد به 80 لاعب تقريبًا".

شهد الاجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم بحضور 34 هيئة من أصل 37 وجاء أبرز حضور هم محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، و عبد الناصر خطاب رئيس نادي 6 أكتوبر، ومحمد إبراهيم نافع رئيس نادي حدائق الأهرام، و العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي، و خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، و إيهاب لهيطة نائب رئيس نادي الجزيرة الرياضي.