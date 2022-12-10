خبير: مصر تعكس سياسة الحياد الإيجابي وسط جميع التوترات الدولية (فيديو)

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير علاقات دولية، إن العالم يشهد تياران كبيران، وهما تيار الصراعات والحروب المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أن لها تداعيات سلبية على الأمن الغذائي والطاقة وغيرها، والتيار الآخر هو تيار التنمية الذي تمثله مصر، والذي يتمثل في الانفتاح على التجارب التنموية، ومن بينها التجربة الصينية.

وأضاف «أحمد» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم، أن مصر تعكس سياسة الحياد الإيجابي وسط جميع التوترات الدولية، وتقوم على بناء شراكات مع كل الدول الاقتصادية الفاعلة دوليا.

التعافي الاقتصادي لن يتحقق بالصراعات والحروب

ونوه خبير العلاقات الدولية، بأن التعافي الاقتصادي لن يتحقق بالصراعات والحروب، واستنفاذ الموارد الطبيعية، ولكن بناء التعاون الاقتصادي هو الحل، وهو ما يحكم السياسة المصرية، ودولتي السعودية والإمارات.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن هناك تشابكات اقتصادية واستثمارات صينية فى العديد من الدول العربية، مشيرًا أن أحد مخرجات المسار الاقتصادي يشكل دفعة للمجالات المتعددة والاستثمارات المشتركة.

ولفت إلى أن بناء شراكات اقتصادية للصين مع الدول العربية يمثل مدخلا مهما لتحقيق هذا التعافي والتغلب على السلبيات والتداعيات التى تعرض لها العالم خلال العامين الماضيين.