السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: مصر تعكس سياسة الحياد الإيجابي وسط جميع التوترات الدولية (فيديو)

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير علاقات دولية، إن العالم يشهد تياران كبيران، وهما تيار الصراعات والحروب المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أن لها تداعيات سلبية على الأمن الغذائي والطاقة وغيرها، والتيار الآخر هو تيار التنمية الذي تمثله مصر، والذي يتمثل في الانفتاح على التجارب التنموية، ومن بينها التجربة الصينية.

وأضاف «أحمد» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم، أن مصر تعكس سياسة الحياد الإيجابي وسط جميع التوترات الدولية، وتقوم على بناء شراكات مع كل الدول الاقتصادية الفاعلة دوليا.

التعافي الاقتصادي لن يتحقق بالصراعات والحروب

ونوه خبير العلاقات الدولية، بأن التعافي الاقتصادي لن يتحقق بالصراعات والحروب، واستنفاذ الموارد الطبيعية، ولكن بناء التعاون الاقتصادي هو الحل، وهو ما يحكم السياسة المصرية، ودولتي السعودية والإمارات.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن هناك تشابكات اقتصادية واستثمارات صينية فى العديد من الدول العربية، مشيرًا أن أحد مخرجات المسار الاقتصادي يشكل دفعة للمجالات المتعددة والاستثمارات المشتركة.

ولفت إلى أن بناء شراكات اقتصادية للصين مع الدول العربية يمثل مدخلا مهما لتحقيق هذا التعافي والتغلب على السلبيات والتداعيات التى تعرض لها العالم خلال العامين الماضيين.

خبير مصر تعكس جميع وسط التوترات الدولية الحياد الإيجابي سياسة الحياد الإيجابي

مواد متعلقة

فى آخر حوار له.. أبرز تصريحات الراحل صلاح فضل مع صفاء النجار

مصممة عرائس قفازية: «تعرضت لموقف عدواني بسبب شخصية أرنوب» (فيديو)

فى آخر حوار له.. صلاح فضل: نشأت فى بيئة علمية.. وهذه وصية والدى

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف تاريخ العلاقات العربية الصينية (فيديو)

كاتب صحفي يتحدث عن أسس التعاون العربي الصيني (فيديو)

صفاء النجار تنعى صلاح فضل.. وتكشف عن آخر حوار لها معه

رئيس فلسطين: القمة العربية الصينية فرصة لمد جسور التعاون على أساس التبادل الاقتصادى

السيسى: لا بد من احترام خصوصية الشعوب وحقها فى الاختيار دون وصاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أسماء 10 مصابين إثر انقلاب «ميكروباص» فى بنى سويف

«زراعة البحيرة»: الانتهاء من حصر القمح والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

انتهاء صلاة الجنازة على صلاح فضل ودفن جثمانه بمقابر العائلة بالقطامية

«صحة بنى سويف» تنهى استعداداتها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الداخلية تضبط 105 كيلو بانجو و15 كيلو هيروين بحوزة تجار مخدرات بدمياط

رئيس الوزراء يتفقد محطة صرف صحى الزراير الجديدة بالسويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة