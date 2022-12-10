السجن 3 سنوات لمتهمين بتهمة تزوير محررات رسمية فى شبرا الخيمة

عاقبت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، محامى وشخص آخر بالسجن لمدة 3 سنوات لقيامهما بتزوير محررات رسمية بشبرا الخيمة، في القضية رقم 16407 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1920 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبواليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وكشف أمر الإحالة أنه قام كل محامي نقض بالمعاش، مقيم القاهرة، وآخر مقيم القاهرة اشتركا بطريقي الاتفاق – فيما بينهما، والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيلات أرقام 16995 لسنة 2016 توثيق الجيزة النموذجي - 3370 د لسنة 2015 توثيق شيرا، 9424 ب لسنة 2019 توثيق شمال القاهرة والمنسوب صدورها لمأموريات شهر عقاري الجيزة النموذجي وشبرا وشمال القاهرة، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا على تزويرهم وأمدا المجهول بالبيانات المراد تدوينها بها فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة ودون بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهات ومقرها ببصمات أختام مقلدة عراها لذات الجهات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين قلدا بواسطة آخر مجهول بصمات أختام جهات حكومية (مأموريات شهر عقاري الجيزة النموذجي وشبرا وشمال القاهرة)، بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها وبهم بها على المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.