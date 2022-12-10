مريدو الطرق الصوفية يتوافدون على مقام السيدة سكينة للمشاركة فى مولدها

توافد المئات من مريدي وأتباع الطرق الصوفية فى مصر، على مسجد ومقام السيدة سكينة بنت الإمام الحسين سبط النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك للمشاركة فى مولدها الذى يقام حاليا، حيث تقام الفعاليات حتى يوم 21 ديسمبر الجارى، وبحضور عدد كبير من علماء وشيوخ التصوف الإسلامى، ويشارك فى الليلة الختامية لمولدها الآف المصريين فرحا ومحبة فى آل بيت النبى الكريم .

وتنظم الطرق الصوفية حلقات ذكر جماعية تتناول قراءة حزب اللطيف وحزب النصر وحزب الفرج داخل ساحاتها ومقراتها حول مسجد السيدة سكينة رضى الله عنها وأرضاها، وذلك حتى موعد الليلة الختامية للفعاليات، وكذلك تنظم عدة مجالس علمية يشارك فيها كبار العلماء والشيوخ، حيث تتناول هذه المجالس فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشروعية الاحتفال بالأولياء والصالحين، والطريقة الصحيحة للاحتفال بذكرى الصالحين.

وكانت الطرق الصوفية، قد أعلنت بدء احتفالاتها بمولد السيدة سكينة رضي الله عنها، بمشاركة الآلاف من مريدي وأتباع الطرق والزوايا الصوفية.

ويعد مولد السيدة سكينة أول احتفال ديني صوفي يُنظّم بعد قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بعودة الموالد والفعاليات والأنشطة الصوفية من جديد، بعد فترة توقفت وصلت إلى 3 سنوات، وتنظم الليلة الختامية يوم 21 ديسمبر الجاري.

ومن المنتظر مشاركة 30 طريقة صوفية في فعاليات الاحتفال بمولد السيدة سكينة رضي الله عنها، حيث سينظم الاحتفال داخل مسجدها وحول ضريحها، وذلك بتنظيم الحضرات وحلقات الذكر وقراءة الأوراد الصوفية وذلك لمدة أسبوع كامل.

السيدة سكينة هي ابنة الإمام الحسين وولدت في رجب عام 47 هـ، ولقبتها أمها باسمها «سكينة» لهدوئها وسكونها، أما اسمها الحقيقي، فقيل: أميمة أو أمينة أو أمية، وكانت «سكينة» بيت النبوة، الزهرة التي تفتحت في أرض المحروسة.