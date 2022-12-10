السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مقترح برلمانى بتخصيص شباك لكبار السن فى المصالح والجهات الحكومية

صفاء جابر عيادة
صفاء جابر عيادة

تقدمت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، لتخصيص شباك لإنهاء معاملات كبار السن في مختلف المصالح والجهات الحكومية، توفيرًا للوقت والجهد، وتيسيرًا عليهم.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "لقد أقرت الدولة بعض الإجراءات، التى من شأنها، تبسيط الحال على كبار السن، منها توصيل المعاش لمستحقه، حال صعوبة تنفيذ ذلك منه، دون كلفة على صاحب المعاش، وكذلك إعفاء كامل لكبار السن من تكاليف المواصلات العامة، بما فيها مترو الأنفاق، وكذلك السكك الحديدية، وذلك فى القانون المزمع إقراره قريبًا، وهي إجراءات تستحق الإشادة والتقدير، كثيرًا ما نادينا بها، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهم".

وتضمن المقترح: "فئة كبار السن في المجتمع المصري، نحن مدينون لهم، بما قدمه من خدمات وإسهامات جليلة لنا ولوطنهم، فمنهم المدرس، والمهندس، والمزارع، والطبيب، والحرفي وغيرهم مما ندين لهم بالفضل، وحان الوقت أن نرد لهم جزءًا مما يستحقون، غير أن هناك تصرفات تحتاج أن يقابلها الكثير منا بالحزم، فلا يعقل أن يظل أحدهم جالسًا بالساعات انتظارًا لدوره في عيادات التأمين الصحي أو المستشفى، ولا يعقل أن يظل أحدهم واقفًا في طابور انتظار يصل إلى ساعات، لإنهاء معاملة له في مختلف المصالح والجهات الحكومية التي يترددون عليها مثل مكاتب البريد أو الشهر العقاري أو الأحوال المدنية أو حتى البنوك".

وطالبت بضرورة توفير التيسيرات اللازمة لكبار السن، بما يحفظ لهم حقوقهم، من خلال تخصيص شباك خاص بهم لإنهاء معاملاتهم في كل المصالح أو الجهات الحكومية، وإعطاء الأولوية لهم دون غيرهم في المصالح الجماهيرية، تقديرًا لما قدموه لنا ورأفةً بهم.

صفاء جابر عيادة مجلس النواب اقتراح برغبة رئيس الوزراء كبار السن

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وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

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