السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: من الممكن إجراء مزيد من تبادل السجناء مع أمريكا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من الممكن حدوث مزيد من عمليات تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا وإن الاتصالات بين جهازي المخابرات في البلدين ستستمر.


وأدلى بوتين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في "بشكك" بقرغيزستان، بعد يوم من إفراج الولايات المتحدة عن تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت مقابل إطلاق سرح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر في أبرز عملية تبادل للسجناء بين البلدين منذ سنوات.


وسئل بوتين عما إذا كان من الممكن القيام بعمليات تبادل أخرى للسجناء بين البلدين فقال: "نعم، كل شيء ممكن. الاتصالات متواصلة. وفي الواقع لم تتوقف أبدا ... تم التوصل إلى حل وسط ونحن لا نرفض استمرار هذا العمل في المستقبل".


وما تزال روسيا تحتجز بول ويلان، وهو من قدامى المحاربين في مشاة البحرية الأمريكية وأدين بالتجسس في عام 2020 في محاكمة قال دبلوماسيون أمريكيون إنها كانت غير عادلة وشابها غموض.

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