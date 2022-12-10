أحمد عليبة: التحديات العالمية ستزيد من أهمية القمة العربية الصينية

قال أحمد عليبة، خبير بالمركز المصري، إنه في ظل التحديات العالمية الحالية سوف يكون للقمة العربية الصينية أهمية وفائدة كبيرة سوف تعود على الطرفين.

وأكد أحمد عليبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اكسترا نيوز"، أن القمة العربية الصينية سوف تزيد من التأكيد على ضرورة التخلص من الجماعات الإرهابية، حيث سعت الصين من قبل إلى إرسال رسائل للعالم بأكمله بضرورة محاربة الإرهاب.

وأضاف في حديثه، أن القمم تزيد من حجم الشراكة بين الحانب العربي والصيني في ظل التغيرات الدولية والإقليمية.