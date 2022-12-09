الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتصالات: 5 ملايين مواطن استفادوا بصرف معاشات أكتوبر من البريد

معاشات
معاشات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن أن عدد مكاتب البريد ارتفع إلى نحو 4335 مكتبًا بنهاية اكتوبر 2022، مقارنة بنحو 4107 مكاتب عن نفس الفترة عام 2021 بزيادة قدرها 228 مكتبًا بمعدل نمو سنوي 5.55% وشهري 0.23%، بعد أن سجلت 4325 مكتبًا في سبتمبر السابق عليه بزيادة قدرها 10 مكتبًا.

وحصل "الدستور" على نسخة من التقرير الذي أكد أن المستفيدين من صرف المعاشات من خلال البريد بلغ 5.03 مليون مواطن خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 7.44 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2021 بمعدل تراجع سنوي 32.39%، وشهري بلغ نحو 1.18%، بعد أن سجل 5.09مليون مواطن في سبتمبر السابق عليه.

- انخفاض متوسط عدد السكان المستفيدين من خدمات مكتب بريد

وأوضح التقرير أن متوسط عدد السكان المستفيدين من خدمات مكتب بريد واحد سجل 24.27 ألف نسمة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 25.17 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل تراجع سنوي 3.56% وشهري بلغ 0.08%، بعد أن بلغت في سبتمبر نحو 24.29 ألف نسمة.

وأشار التقرير إلى وجود تراجع كبير في عدد الحوالات الفورية في مكاتب البريد، حيث سجل عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية نحو 937 ألف حوالة خلال  سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 1204 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل تراجع سنوي 22.18%، ونمو شهري 6.17%، بعد أن سجل في سبتمبر السابق نحو 883 مليون حوالة.

ووضعت هيئة البريد المصري خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية، للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 220 مليار جنيه.

البريد
البريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الاتصالات: 5 ملايين مواطن استفادوا بصرف معاشات أكتوبر من البريد

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