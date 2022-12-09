ضبط مخبزين حاولا تصريف 25 جوال دقيق مدعم في السوق السوداء

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط مخبزين تصرفا فى 25 جوال دقيق مدعم، و4 مخابز أخرى متلاعبة في مواصفات الإنتاج والوزن، بقريتي كفرالهواشم وكفريعقوب، بمركز كفر الزيات.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرًا من هيثم علام مدير إدارة تموين كفرالزيات، يتضمن تنفيذ حملة استهدفت التفتيش على المخابز بقريتي كفر يعقوب وكفر الهواشم بمركز كفر الزيات.

وأسفرت عن، رصد مخبز بقرية كفر الهواشم لتصرفه في 20 جوال دقيق مدعم، ومخبز آخر بقرية كفر يعقوب للتصرف في 5 جوال دقيق مدعم، وكذا 4 مخابز أخرى بقرية كفر يعقوب للتلاعب في مواصفات الإنتاج والوزن، وتم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر لجميع المخالفين، وأبلغت النيابة العامة لتجرى شئونها.

ووجه وكيل الوزارة، باستمرار الحملات لردع المخالفين، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.