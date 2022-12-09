الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مخبزين حاولا تصريف 25 جوال دقيق مدعم في السوق السوداء

دقيق
دقيق

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط مخبزين تصرفا فى 25 جوال دقيق مدعم، و4 مخابز أخرى متلاعبة في مواصفات الإنتاج والوزن، بقريتي كفرالهواشم وكفريعقوب، بمركز كفر الزيات.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرًا من هيثم علام مدير إدارة تموين كفرالزيات، يتضمن تنفيذ حملة استهدفت التفتيش على المخابز بقريتي كفر يعقوب وكفر الهواشم بمركز كفر الزيات.

وأسفرت عن، رصد مخبز بقرية كفر الهواشم لتصرفه في 20 جوال دقيق مدعم، ومخبز آخر بقرية كفر يعقوب للتصرف في 5 جوال دقيق مدعم، وكذا 4 مخابز أخرى بقرية كفر يعقوب للتلاعب في مواصفات الإنتاج والوزن، وتم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر لجميع المخالفين، وأبلغت النيابة العامة لتجرى شئونها.

ووجه وكيل الوزارة، باستمرار الحملات لردع المخالفين، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

ضبط مخبزين حاولا تصرف 25 جوال دقيق مدعم في السوق السوداء المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية السوق السوداء التحفظ على المضبوطات بمركز كفرالزيات لردع المخالفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

مصادر: توقعات بتراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار خلال النصف الأول من 2023

القبض على نائبة رئيسة البرلمان الأوروبى فى بلجيكا على خلفية شبهات فساد

الداخلية تُكرم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا (فيديو)

مفاجأة حول قانون الإجراءات الضريبية.. الباز: «المسألة لها بعد دولى»

تحرير 52 مخالفة تموينية وغلق مصنعين بسبب الغش التجاري بالمنيا

الأحد.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية