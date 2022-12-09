«صحة المنوفية»: الكشف بالمجان على 1697 مواطن بقرية طنوب

أطلقت مدرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية للكشف بالمجان على أهالي قرية طنوب التابعه لمركز تلا، وذلك على مدار يومي 7 و8 ديسمبر، بحضور الدكتورة ايريني إسكندر عطية مدير إدارة تلا الصحية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بتنفيذ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطن.

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة شملت (10) عيادات متخصصة عبارة عن “2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة ، أسنان”، إضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وشملت الحملة توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1697 مواطن من أهالي القرية، وإجراء الفحوصات المعملية لـ75 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ21 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 23 حالة، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 12 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما شملت القافلة عقد 10 ندوات صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم حول الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح ، وأكدت أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية .