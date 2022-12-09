مجدي يعقوب عن مجمع خدمات مصر بأسوان: الإنسانية لها طرق كثيرة (فيديو)

عبر جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب عن شكره وتقديره نيابة عن زملائه بمركز أسوان لجراحة وأمراض القلب خلال فعالية افتتاح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حفل العشاء الرسمي المقام بمعبد فيله بمناسبة افتتاح "مركز خدمات مصر" بمحافظة أسوان.

كما عبر جراح القلب العالمي عن أنه سعيد جدًا وجزء صغير المشاركة في الحفل الرسمي المقام بمعبد فيله بمناسبة افتتاح "مركز خدمات مصر"، لافتًا إلى أن الإنسانية بطرق كثيرة جدًا وفي كل مكان.

وأوضح الدكتور مجدى يعقوب أن الاحتفال بمركز خدمات مصر هو رمز كبير لخدمة المجتمع، وأن الشئ الجميل جدًا هو التعاون بين دولتى مصر والإمارات، والذي يشعروا به جميعًا في المؤسسة الخاصة به، و أن هناك تعاون عظيم لخدمة الأنسانية.

وقدم جراح القلب العالمي على هامش حفل افتتاح مركز خدمات مصر بمعبد فيله شكره علي المجهود العظيم والذي سيكون في المستقبل له تعاون بشكل أكبر واكثر بين أجزاء كثيرة من المجتمع، من ناحية الطب والعلم والخدمة ويعد شيئًا جميل جدًا.

وجاء ذلك على هامش افتتاح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حفل العشاء الرسمي المقام بمعبد فيله بمناسبة افتتاح "مركز خدمات مصر" بمحافظة أسوان.

وذلك بحضور معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور مجدي يعقوب.

وافتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل يرافقهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مركز خدمات مصر.

ويأتى افتتاح مركز خدمات مصر في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة، ويعد مركز خدمات مصر هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

وتشمل أهداف المركز عدة أبعاد هي، البعد الخدمي من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية.

كما يتضمن البعد الاقتصادي، تحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة، وتوفير النفقات الخاصة بانتقالات المواطنين بين الجهات المقدمة للخدمات مما يعود بالنفع على كل من المواطن والدولة.

ويشمل البعد الفني، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمة، ويقدم المركز الخدمات الحكومية من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.

ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.