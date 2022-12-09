شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين.. تصدرت عمليات بحث أصحاب البطاقات التموينية بأنحاء محافظات الجمهورية، لإضافة الأبناء على بطاقتهم لزيادة عدد الأفراد والاستفادة من الدعم المقرر على بطاقات التموين.

وحرصًا من «الدستور» على تقديم كل ما لا يعرفه البعض، ضمن سلسته الخدمية التي يُقدّمها لقرائه على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية وكافة مواقعه على التواصل الاجتماعي.

ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة المتعلّقة بشروط إضافة المواليد لبطاقة التموين، وخطوات التسجيل لإضافة المواليد، بطريقة مُبسّطة سهلة على المواطنين الراغبين في المعرفة والتسجيل معًا.

إضافة المواليد لبطاقة التموين.. الشروط والتسجيل

يمكن لأصحاب البطاقات التموينية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال الرابط الخاص بموقع “دعم مصر”، وفقًا للشروط التي حددتها وزارة التموين والتي يجب توافرها لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وهو بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة (الزوج والزوجة و2 من الأبناء)، كما يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية المسجل بها 3 أفراد فقط، ولكن يشترط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين

الاضافة بحد أقصى فردين.

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه.

انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة.

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

المرأة المعيلة.

الأرملة.

أن تتم الإضافة على موقع بوابة مصر الرقمية.

الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

خطوات التسجيل وإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين