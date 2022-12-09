بنك إنجلترا يتوقع ارتفاع التضخم خلال العامين المقبلين

ذكر بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني"، الجمعة، استنادًا على استطلاع رأي، أن المستهلك البريطاني يتوقع ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى أعلى من النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2%، فيما تشعر أعداد متزايدة بعدم الرضا حيال أداء البنك.

وأشار البنك إلى أن المستهلكين توقعوا في نوفمبر الماضي ارتفاع الأسعار في غضون العامين المقبلين بنسبة 3.4% تقريبًا، مقابل نسبة 3.2% في أغسطس الماضي، بحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إبسوس" لقياس الرأي العام، وأوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وردًا على سؤال بشأن معدلات التضخم خلال خمس سنوات، توقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل التضخم إلى 3.3% مقابل 3.1% في الاستطلاع السابق.

- عدم رضا شعبي عن سياسة الحكومة البريطانية

وأظهر الاستطلاع أيضًا شعورًا قياسيًا بعدم الرضا حيال إدارة البنك المركزي البريطاني للسياسة النقدية في البلاد، حيث بلغت نسبة الثقة في أداء البنك خلال نوفمبر سالب 12%، في أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ بدء القياس عام 1999، وكان معدل الثقة في أداء البنك قد بلغ سالب 7% في أغسطس الماضي.

وردًا على سؤال بشأن الإجراء الذي يجب أن يتخذه البنك المركزي حيال أسعار الفائدة، ذكر 20% من المشاركين في الاستطلاع أنه يجب أن يرفع البنك أسعار الفائدة، مقابل نسبة تبلغ 30% من المشاركين في الاستطلاع السابق، وذكر البنك أن 30% ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أنه يجب خفض أسعار الفائدة مقابل نسبة تبلغ 24% من المشاركين في الاستطلاع السابق.

وأفادت وكالة بلومبرج أن هذه البيانات تؤجج القلق من أن ارتفاع الأسعار أصبح مشكلة متجذرة في الاقتصاد البريطاني، وتؤكد ضرورة أن يعمل البنك المركزي على كبح جماح التضخم الذي ارتفع في أكتوبر إلى أعلى معدلاته خلال 41 عامًا حيث بلغت نسبته 11.1%.