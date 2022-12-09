الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مدير محطة بنزين يستولى على 78 ألف لتر وقود مدعم بالجيزة

بنزين
بنزين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط «المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات- بمحافظة الجيزة» لتجميعه كمية قدرها «78000 لتر مواد بترولية» بقصد الاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستولياً على الدعم المقرر.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحكام الرقابة علي الأسواق أجهزة وزارة الداخلية إدارات وأقسام شرطة التموين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المسئول عن محطة السوق السوداء الرقابة على الأسواق

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