الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أهالي قصاصين الشرق بالشرقية: «حياة كريمة» حققت مطالبنا ووفرت كل الخدمات

حياة كريمة
حياة كريمة

حققت مبادرة حياة كريمة حلم أهالى قرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية  في حياة لائقة، وتحويلها إلى قرية بها كل الخدمات ومطالب الأهالي، من أعمال تطوير شبكات المياه، والغاز الطبيعي، والطرق، والمدارس، والوحدة البيطرية، وتطوير مراكز الشباب، وتجديد المدارس، والبنية التحتية، وعمل سكن كريم للأهالي وغيرها من الخدمات.

و قال إبراهيم غازي أحد الأهالي:" أصبح لدينا الأنشطة الرياضية والثقافية داخل اربعة مراكز شباب والمجهزة بملاعب كبيرة المساحة ومبنى كبير بصالات رياضية و"جيمانيزم" ومكتبة، حياة كريمة عملت ما بوسعها لإرضاء الأهالي ،وأعدت لنا حياة أمنة من جديد دخل قريتنا بعد أن كنا مهمشين ولا يوجد اي خدمات ولكن الآن أصبحنا قرية متطورة".

- مشروع للصرف الصحي ومعالجة ضعف وانقطاع المياه


وأضاف زكريا حمد :" حياة كريمة عملت مشروع صرف صحي لخدمة القرى والوحدتين المحليتين بقصاصين الشرق وبحر البقر، بعد أن كان ضغط المياه ضعيفا، وكنا نعاني من انقطاع المياة وكانت غير صالحة للشرب".

وتابع :" حياة كريمة عملت على رصف الطرق الداخلية الرابطة بين القرية وتوابعها، فضلا عن تنفيذ مشروع طريق الدائري الرابط بين القرى الام بالوحدات محليات والمدينة الحسينية، وتجديد المدارس لأولادنا حياة كريمة أعادت لنا الأمل من جديد شكرا للرئيس ولكل من سعى إلى تحقيق مطالبنا، وعمل قوافل طبية مجانية وصرف علاج مجاناً وتطوير مراكز الشباب والوحدة البيطرية لمساعدة المواشي في العلاج والتوعية الفلاحون كل هذا تم بفضل حياة كريمة".

وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

أعمال تطوير البنية التحتية الأنشطة الرياضية آلات الطرق الداخلية الوحدة البيطرية ياة كريمة

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