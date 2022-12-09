قبل مواجهة هولندا.. ماذا حقق منتخب الأرجنتين عند بلوغه الدور ربع النهائي لكأس العالم؟

مواجهة مرتقبة، سيخوضها منتخب الأرجنتين، عندما يواجه نظيره الهولندي، في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب لوسيل، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2002، المقامة حاليًا بقطر.

وتعد هذه هي المرة الثامنة، التي يتأهل فيها المنتخب الأرجنتيني، إلى الدور ربع النهائي في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

ويستعرض «الكابتن» ماذا حقق منتخب الأرجنتين عند وصوله للدور ربع النهائي لكأس العالم؟

كأس العالم 1930

في النسخة الأولى لكأس العالم التي أقيمت عام 1930، بلغ منتخب الأرجنتين، الدور نصف النهائي، بعد تصدره مجموعته في مرحلة المجموعات، قبل أن يتمكن بعدها من الوصول إلى المباراة النهائية أمام أوروجواي، التي حققت بعدها اللقب.

كأس العالم 1966

الظهور الأول للمنتخب الأرجنتيني، في الدور ربع النهائي لكأس العالم، كان في نسخة عام 1966، التي أقيمت بإنجلترا.

والتقت الأرجنتين مع المنتخب الإنجليزي «المضيف» في ربع النهائي، وانتهت المباراة بفوز إنجلترا، بهدف دون رد، ليودع منتخب «راقصي التانجو» البطولة.

كأس العالم 1978

بلغ منتخب الأرجنتين، المباراة النهائية لكأس العالم 1978، التي احتضنتها بلاده، بعد احتلاله المركز الأول في مجموعته بالدور الثاني.

وحقق منتخب «راقصي التانجو» اللقب، بعد الفوز على هولندا، في النهائي.

كأس العالم 1986

بلغ منتخب الأرجنتين، الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم 1986 التي استضافتها المكسيك.

والتقت الأرجنتين، في هذا الدور مع منتخب إنجلترا، في المباراة التي جمعتهما على ستاد ازتيكا بمكسيكو سيتي.

وانتهت المباراة، بفوز المنتخب الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للمونديال.

كأس العالم 1990

تمكن منتخب الأرجنتين، من بلوغ الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا.

وتقابل المنتخب الأرجنتيني مع منتخب يوغوسلافيا، في المباراة التي شهدت فوز «راقصي التانجو»، بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كأس العالم 1998

بلغت الأرجنتين، ربع نهائي كأس العالم 1998 بفرنسا، عقب إقصاءه المنتخب الإنجليزي، بركلات الجزاء في الدور ثمن النهائي.

وفي دور الثمانية، التقى المنتخب الأرجنتيني، نظيره الهولندي، حيث تمكن منتخب «الطواحين» من الفوز بهدفين لهدف، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

كأس العالم 2006

تأهلت الأرجنتين، إلى ربع نهائي كأس العالم 2006 بألمانيا، بعد تخطيها عقبة المكسيك، في الدور ثمن النهائي.

وفي الدور ربع النهائي، التقت الأرجنتين مع ألمانيا «الدولة المضيفة»، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأوليمبي ببرلين.

وحققت ألمانيا الفوز بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.

كأس العالم 2010

تأهلت الأرجنتين، إلى ربع نهائي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، بعد الفوز على المكسيك في ثمن النهائي.

وواجهت الأرجنتين، المنتخب الألماني، في دور الثمانية، في المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا، برباعية نظيفة، ليودع «راقصي التانجو» منافسات البطولة.

كأس العالم 2014

بلغ المنتخب الأرجنتيني، الدور ربع النهائي لكأس العالم 2014 التي استضافتها البرازيل، بعد الفوز على سويسرا في دور الـ 16.

وتقابل منتخب الأرجنتين، ونظيره البلجيكي، في دور الثمانية للمونديال، في اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب الأرجنتيني، بهدف دون رد، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة، قبل أن يبلغ بعدها النهائي أمام ألمانيا.

