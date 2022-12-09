الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 60704 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (60704) مخالفات مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: (16687) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (153) مخالفة السير بدون تراخيص، (10) دراجات نارية مخالفة، و(22) مخالفة موقف عشوائي، و(29) مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.  

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور استراتيجية وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرو السير بدون تراخيص الحملات المرورية الحوادث على الطرق المخالفات المرورية

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