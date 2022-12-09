الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خريطة التحويلات المرورية في مدينة نصر لتنفيذ مونوريل العاصمة

المرور
المرور

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية، الأمر الذى يستلزم غلق شارع ذاكر حسين المتجه لميدان إنبى بالوصلة من شارع عبدالله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم ، لتنفيذ إنشاء إحدى المحطات الخاصة بمشروع المونوريل.

ويذكر أن تلك الأعمال قد بدأت من صباح يوم الثلاثاء المنقضي الموافق 6/12/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022، على أن تكون فترة الغلق والأعمال من الساعة 12 صباحًا، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي: 

حركة المركبات القادمة من محور عبدالله العربي وترغب السير في اتجاه شارع حسين ذاكر:

يتم الدخول يميناً إلى شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يميناًإتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى.

يتم الدخول يميناً شارع محمد فريد أبوالحديدثم الدخول يساراًإتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاهميدان إنبى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية الخدمات المرورية اللازمة الادارة العامة لمرور القاهرة المساعدات الفنية بتعيين الخدمات المرورية خدمات المرورية خدمات المرور تسيير حركة المرور كثافات مرورية متوقعة

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