منتخب جامعة القناة يفوز بفضية التتابع لـ«زعانف مونو» ببطولة الشهيد الرفاعى

فاز طلاب جامعة قناة السويس بالمركز الثانى والميدالية الفضية في مسابقة التتابع 4× 100م "زعانف مونو" ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي في دورتها الـ 50 للجامعات، ببطولة السباحة المقامة بحمام سباحة جامعة القاهرة خلال الفترة من 6 و7 ديسمبر الجاري.

وقدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للطلاب، مُتمنياً للجامعة وطلابها مزيدا من التميز وحصد البطولات، مُثمناً جهود القائمين على الأنشطة الطلابية بالجامعة لإعداد طلاب متميزين للمشاركة فى كافة المحافل والبطولات.

كما هنأ الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للطلاب مُجددا الدعم لطلابه فى ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة داخل وخارج الجامعة، مشيداً بجهود رئيس الجامعة فى تطوير ورعاية قطاع التعليم والطلاب.

وقال الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، إن الطلاب الفائزين هم عبدالرحمن سعيد عبدالحميد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، ومازن السيد الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، وساجد يحيى محمد محمد الطالب بالمستوى الثانى بكلية التربية الرياضية، وخالد رضا عبدالعظيم الطالب بالمستوى الأول بكلية التربية الرياضية.

فيما أفاد الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، أن هذه البطولة ينظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة القاهرة، ورافق الطلاب فريق العمل بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.