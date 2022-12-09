سلمى محمد أول رئيس لاتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، معربا عن سعادته بنجاح الانتخابات في إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية، مشيرا إلى أن هذه انتخابات تعد هى الأولى داخل جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، موضحا أن هذا النجاح فى سنة أولى انتخابات يدل على مستقبل مشرق للجامعة يساهم في تعميق أسس الديموقراطية لدي طلاب الجامعة على مدار السنوات القادمة.

وأكد مندور على أهمية اتحاد الطلاب الذي يمثل جميع طلاب الجامعة للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، ولما لاتحاد طلاب الجامعة والاتحادات الطلابية بالكليات من أهمية بالغة في تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب.

وففق نتائج الانتخابات، أصبحت الطالبة سلمى محمد من كلية التجارة الدولية واللغات رئيسا لأول اتحاد طلاب بجامعة الإسماعيلية الأهلية، كما فاز الطالب مروان أشرف بمنصب نائب رئيس الاتحاد للعام الدراسي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣.

وأشاد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات التى اتسمت بالشفافية والديمقراطية وتكافؤ الفرص، متمنيا أن يكون هذا الاتحاد على قدر المسئولية والثقة التي وضعها زملائهم فيهم، مؤكدًا لهم بأنهم أصبحوا حلقة الوصل بين إدارة الجامعة وباقي الطلاب، وأن يكون لهم الدور البارز في تشجيع زملائهم في مزاولة الأنشطة الطلابية، التي تصقل مواهبهم وتنمي شخصيتهم القادرة على المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية.

ومن جهته، أشاد الدكتور محمد عبد الهادي، المشرف التنفيذي على إجراء الانتخابات بالمشاركة الإيجابية من طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة فى العملية الانتخابية رغم أنها أول سنة لهم داخل الجامعة، مؤكدا أن جميع إجراءات الانتخابات منذ البداية حتى أعلن الفائز تمت في أجواء من الحرية والديمقراطية دون تدخل أو توجيه من أحد، موضحا أن نجاح هذه الانتخابات هى بداية لانطلاق الجامعة فى مزيد من النجاحات على مستوى الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسى الحالي ويعتبر الأساس الذى نبنى عليه جيل من الشباب الايجابى القادر على تحمل المسؤولية.

وجاء تشكيل أول اتحاد طلاب بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة كالأتي:

سلمى محمد كلية التجارة الدولية واللغات رئيسا للاتحاد، ومروان أشرف كلية الهندسة نائبا لرئيس الاتحاد.

في حين جاء باقي تشكيل الاتحاد على النحو التالي، أمنية عبد المعبود كلية تكنولوجيا العلوم الصحية أمين اللجنة الاجتماعية بينما جاءت روان احمد رزق كلية التجارة الدولية واللغات فى منصب الأمين المساعد للجنة الاجتماعية، ومنة نصر عبدالجواد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية أمينا للجنة الثقافية، بينما جاء خالد أبوبكر جمال كلية التمريض أمينا مساعد اللجنة الثقافية،

وأدهم صبحي عبدالفتاح، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، أمينا للجنة الجوالة، بينما جاء عبدالله وائل محسب كلية التجارة الدولية واللغات، أمينا مساعدا للجنة الجوالة، وعمرو محمد عاطف كلية الصيدلة أمينا للجنة الرياضية، عبدالله محمد سالم كلية التمريض أمينا مساعد، والبراء الحسين طه كلية الهندسة امينا للجنة العلمية بينما محمد صلاح محمد كلية طب الأسنان أمينا مساعدا، ومحمود أحمد أحمد كلية الطب البشري، أمينا للجنة الأسر الطلابية، بينما أحمد محمد أحمد كلية الهندسة، أمينا مساعدا، ومحمد هشام محمد كلية التمريض، أمينا اللجنة الفنية، بينما جاءت شهد محمد رشدى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية أمينا مساعدا.