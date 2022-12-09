متلازمة عصبية نادرة.. كيف يؤثر المرض على سيلين ديون؟

تصدرت النجمة العالمية "سيلين ديون" محركات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة عقب إعلانها عن إصابتها بـ"متلازمة عصبية نادرة جدا" أجبرتها مرة أخرى على إرجاء حفلات كان من المقرر أن تحييها في أوروبا، ضمن جولتها العالمية.

وظهرت سيلين ديون، التي تبلغ من العمر 54 عامًا، في مقطع فيديو عبر «إنستجرام»، متأثرة بمرضها، وقالت إنها تعاني من مشاكل صحية منذ فترة طويلة، وتم تشخيصها حديثا بمرض عصبي نادر جدا، هو متلازمة الشخص المتيبس.

وعبرت سيلين ديون عن حزنها الشديد لإعلان هذه الأخبار، وأنها لن تكون مستعدة لإكمال جولتها الأوروبية، مشيرة إلى أنها تحت رعاية فريق طبي ممتاز يعتني بحالتها الصحية جيدا.

كيف يؤثر المرض على سيلين ديون؟

1- بسبب هذا المرض الذي يترجم بـ"تصلب تدريجي للعضلات"، أصبحت تعاني صعوبات في المشي.

2- منعها الاضطراب أيضا من "استخدام أوتارها الصوتية" بالطريقة التي ترغبها، حسب قولها.

3- المرض اضطراب عصبي نادر لأسباب غير معروفة، ويؤدي إلى الجمود والتيبس التدريجى لجسد المريض.

4- يسبب المرض بعض التشوهات والألم المزمن، وقد يؤدي إلى الإعاقة الحركية وانحناء الظهر.