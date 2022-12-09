أخبار فاتتك|محمد بركات يكشف حقيقة تعاطيه منشطات والإسماعيلي يستقر على إقالة جاريدو

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار التي جمعت بين الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

محمد بركات يكشف حقيقة تعاطيه منشطات خلال مشواره مع الأهلي والمنتخب

كشف محمد بركات، لاعب النادي الأهلى والمنتخب الوطني السابق، تفاصيل الشائعة التي لاحقته خلال مشواره الكروي وهي تعاطيه للمنشطات.

وقال خلال لقائه ببرنامج "خبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس":

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الإسماعيلي يستقر على إقالة جاريدو ويفاضل بين الجمل ووهبة لخلافته

استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على إنهاء علاقته بالإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق وفسخ عقده بالتراضي بسبب تراجع النتائج.

ويجتمع مسؤولو الإسماعيلي مع جاريدو ووكيله في الساعات القليلة المقبلة لإنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودي.

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النيابة العامة تأمر بحبس قاتل المحامي بنداري حمدى بكرداسة

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بقتل المحامي بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح ناري بمكتبه بكرداسة، وذلك بعد إقراره تفصيلًا في التحقيقات بارتكابه الجريمة.

وتلقت النيابة العامة أول أمس السادس من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بمقتل المجني عليه إثر إطلاق أعيرة نارية.

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سوسن بدر: «ربنا مدانيش موهبة فى أى حاجة تانية إلا فى التمثيل والطبيخ»

حلت النجمة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وقالت "بدر": "طالما وافقت على أي عمل فني بيكون بالنسبة لي مهمة مقدسة بعملها على أكمل وجه".

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هيثم شاكر يكشف سبب معارضة والده لدخوله مجال الغناء وموقف والدته

كشف الفنان هيثم شاكر، سبب معارضة والده لدخوله مجال الفن، مؤكدًا أنه لم يشجعه أبدًا على الغناء، لأنه كان يخشى عليه من الوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية "on"، أن والده كان يرى أن الوسط الفني.

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