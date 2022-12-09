الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هيثم شاكر يكشف سبب معارضة والده لدخوله مجال الغناء وموقف والدته

هيثم شاكر
هيثم شاكر

كشف الفنان هيثم شاكر، سبب معارضة والده لدخوله مجال الفن، مؤكدًا أنه لم يشجعه أبدًا على الغناء، لأنه كان يخشى عليه من الوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية "on"، أن والده كان يرى أن الوسط الفني يعيش بشكل مختلف كما كان يخشى عليه من السهر والتأخير خارج المنزل، مشيرًا إلى أنه لهذا السبب وقعت والدته على أول عقد له.

تفاصيل أول عقد غنائي 

وتابع، أن أول عقد وقعه كان مع شركة "فايز عزيز"، والتي دله عليها صديق مقرب منه افتتحت بجوار منزله، وعندما سألهم عرف أنهم يحتاجون لمطربين جدد وطلب منه أن يتقدم فيها وأعطاه رقم الشركة، مبينًا أنه نسي الكارت واتصل بعدها بخمسة أشهر، وطلبوا منه أن يتحدث معهم بعد مضي شهر.

وأردف، أنه ذهب لهم في هذا الوقت وقابلوه بشكل جيد جدًا و طلب منه فايز عزيز، أن يغني وبالفعل غنى ولكنه لم يعلق على صوته، وطلب منه أن يغني مرة أخرى حتى يسمعه شريكه، وغنى مرة ثانية ولكن لم يعلق أحد وغادر المكان متجهًا لمنزله، مشيرًا إلى أنه ذهب ليبكي ويسمع أغاني مصطفى كامل، بالمنزل، وعندما وصل للمنزل تلقى اتصالًا منه يخبره بأنه سيكون معهم في ألبوم جديد مع حكيم وحميد الشاعري وعدد من الأصوات الجديدة، وقدم فيه أغنية  "أحلف بالله"، ونجحت وتم تصويرها فيديو كليب، مع سامح عبدالعزيز، في العمل الثاني له بعدما شارك الفنان طلعت زين في كليب له، والأغنية نجحت كثيرًا، وبعدها قدم أغنية "خليك جنبي".

وأشار إلى أنه يشكر الله لكون أول عمل له في حياته مع حميد الشاعري، وحكيم.

هيثم شاكر مجال الفن معارضة أول عقد غنائي والدته حميد الشاعري حكيم

مواد متعلقة

هيثم شاكر عن صغر ملامح وجهه: «هيبة الأب بتضيع واشخط فيهم يضحكوا»

هيثم شاكر يكشف سبب بكائه فى حفله الأخير بالسعودية

هيثم شاكر: الراحل محمد فوزى كان يهتم بجودة العمل الذى يعمل عليه

هيثم شاكر: «حب عمرى» بمثابة التجربة الحقيقية والأولى لى فى مجال الفن

من المدرسة إلى شرائط الكاسيت.. كيف اكتشف «هيثم شاكر» موهبته؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 9-12-2022

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

السعودية تعلن استضافتها الاجتماع الوزارى القادم للتحالف الدولى ضد «داعش»

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 9-12-2022

هيثم شاكر يكشف سبب معارضة والده لدخوله مجال الغناء وموقف والدته

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟