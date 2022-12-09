هيثم شاكر يكشف سبب معارضة والده لدخوله مجال الغناء وموقف والدته

كشف الفنان هيثم شاكر، سبب معارضة والده لدخوله مجال الفن، مؤكدًا أنه لم يشجعه أبدًا على الغناء، لأنه كان يخشى عليه من الوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية "on"، أن والده كان يرى أن الوسط الفني يعيش بشكل مختلف كما كان يخشى عليه من السهر والتأخير خارج المنزل، مشيرًا إلى أنه لهذا السبب وقعت والدته على أول عقد له.

تفاصيل أول عقد غنائي

وتابع، أن أول عقد وقعه كان مع شركة "فايز عزيز"، والتي دله عليها صديق مقرب منه افتتحت بجوار منزله، وعندما سألهم عرف أنهم يحتاجون لمطربين جدد وطلب منه أن يتقدم فيها وأعطاه رقم الشركة، مبينًا أنه نسي الكارت واتصل بعدها بخمسة أشهر، وطلبوا منه أن يتحدث معهم بعد مضي شهر.

وأردف، أنه ذهب لهم في هذا الوقت وقابلوه بشكل جيد جدًا و طلب منه فايز عزيز، أن يغني وبالفعل غنى ولكنه لم يعلق على صوته، وطلب منه أن يغني مرة أخرى حتى يسمعه شريكه، وغنى مرة ثانية ولكن لم يعلق أحد وغادر المكان متجهًا لمنزله، مشيرًا إلى أنه ذهب ليبكي ويسمع أغاني مصطفى كامل، بالمنزل، وعندما وصل للمنزل تلقى اتصالًا منه يخبره بأنه سيكون معهم في ألبوم جديد مع حكيم وحميد الشاعري وعدد من الأصوات الجديدة، وقدم فيه أغنية "أحلف بالله"، ونجحت وتم تصويرها فيديو كليب، مع سامح عبدالعزيز، في العمل الثاني له بعدما شارك الفنان طلعت زين في كليب له، والأغنية نجحت كثيرًا، وبعدها قدم أغنية "خليك جنبي".

وأشار إلى أنه يشكر الله لكون أول عمل له في حياته مع حميد الشاعري، وحكيم.