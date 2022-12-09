محمد بركات يكشف حقيقة تعاطيه منشطات خلال مشواره مع الأهلى والمنتخب

كشف محمد بركات، لاعب النادي الأهلى والمنتخب الوطني السابق، تفاصيل الشائعة التي لاحقته خلال مشواره الكروي وهي تعاطيه للمنشطات.

وقال خلال لقائه ببرنامج "خبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "أنا كنت عامل استئصال للغدة الدرقية وكنت ممنوع أخذ أي دواء من بعد ما عملت العملية لمدة سنة أو سنة نص".

وأوضح، أن عدم حصوله على الأدوية تسبب في زيادة إفرازات الغدة وعودة التعب مرة أخرى، مضيفًا: "كنت تعبان جدًا وبعد ما عملت العملية تعبت تاني بعد ما كنت كويس وروحت للدكتور قالي إنت استأصلت جزء كبير من الغدة ولازم أخذ أدوية ويكون الدواء مدى الحياة".

وتابع: "في أدوية بتبقى محظورة في الاتحاد الدولي والدواء اللي كنت بأخده كان من ضمن المحظورات، وبالتالي ببعت أقول تفاصيل العملية للفيفا، وبناء عليه مكتوب أخذ الجرعة اللي بتخليني أكون بني آدم طبيعي زي كل الناس، وأهم حاجة تجيب موافقة على هذا الدواء"، موضحًا أنه حصل على الدواء حتى يكون إنسان طبيعي.