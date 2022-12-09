الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا فى 9 محافظات

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، عن افتتاح 14 مسجدًا، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة .

وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2022م حتى تاريخه 443 مسجدًا، منها 359 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و84 مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي.

- مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف بني سويف

1. محمد صالح – عزبة محمد صالح – الجفادون - الفشن.

2. التوبة – عزبة مصطفى فراج – مركز ناصر.

مديرية أوقاف المنيا

3. الحسيني – أولاد نظيم – بني حرام – دير مواس.

مديرية أوقاف الإسماعيلية

4.  الإسراء – تل البلد – التل الكبير - الإسماعيلية.

مديرية أوقاف الغربية

5.   إبراهيم التركي – سامول – المحلة الكبرى .   

6.  زينب هانم – عزبة زينب هانم – المحلة الكبرى.

7.  عباد الرحمن – عزبة صيصة – المحلة الكبرى.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. عزبة عزيز – قرية عزبة عزيز – كوم الدهب – سيدي سالم.

مديرية أوقاف الدقهلية

9. السعد – كفر الروك - السنبلاوين.

- مساجد الصيانة

مديرية أوقاف أسيوط

1. محمد عبد الرازق – القصير - القوصية.

مديرية أوقاف كفر الشيخ 

2.  الهندسة الكبير  – عزبة  الهندسة –سيدي سالم شرق.

مديرية أوقاف دمياط

3. عبد الهادي – ميت الشيوخ - فارسكور.

مديرية أوقاف البحيرة

4. الرحمة بالسبعين – مركز كفر الدوار.

5. الصحابة – قرية الوسطى- مركز دمنهور.

وحققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، والتي تبلغ خلال هذا العام 1200 مسجد.

وبلغ إجمالي المساجد التي تم افتتاحها في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 9/ 12/ 2022م (3116) مسجدًا، منها 2712 مسجدًا جديدًا، و404 مساجد صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي 9600 مسجد، بتكلفة تزيد على عشرة مليارات ومائتي مليون جنيه.

ة أوقاف بني سويف أوقاف المنيا أوقاف الإسماعيلية أوقاف الغربية أوقاف بني سويف ساجد الإحلال والتجديد زارة الأوقاف صيانة وتطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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