إطلالات مميزة للنجمات في ثامن أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

انطلقت فعاليات اليوم الثامن من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بدورته الثانية والمقام بمدينة جدة السعودية، حيث قدم المهرجان 131 فيلمًا روائيًا قصيرًا من 61 دولة بـ41 لغة لصُنَاع السينما من الأصوات الصاعدة والمخضرمة.

توافد النجوم والنجمات على الريد كاربت باليوم الثامن من المهرجان، حيث يعتبر فرصة جيدة لإظهار التصاميم المميزة للفساتين والملابس المميزة للنجوم والنجمات.

يسرا تتألق بـ«البنفسج»:

ارتدت النجمة المميزة يسرا، فستان لامع، يطغى عليه اللون البنفسج، ونسقت معه تسريحة شعر منسدل على الكتف، مع بعض الإكسسوارات التي أضافت للإطلالة الجذابة.

لجين عمر بفستان ملكات العصر القديم:

ارتدت النجمة لجين عمر، فستان محتشم، ومرصع ببعض الإكسسوارات، ذو أكمام طويلة متدلية على الأرض، مع حقيبة صغيرة، وتسريحة شعر مربوط للأعلى.

سيرين عبد النور.. فستان أسود مفتوح:

تألقت النجمة اللبنانية بفستان أسود من خامة "القطيفة" مفتوح من الأعلى، ونسقت معه تسريحة شعر أسود قصير، وبعض الإكسسوارات والحلي التي أضافت للإطلالة المميزة.

ناعومي كامبل.. فستان غريب:

ارتدت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل، فستان ذو لون أخضر غريب بعض الشئ، ذو أكتاف من الريش، ومفتوح من الأمام، الأمر الذي أثار الجدل.

تكريم للنجم الهندي شاروخان بمهرجان البحر الأحمر:

كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، الممثل والمنتج الهندي الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان التي تقام على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

ويرفع المهرجان المستمر حتى العاشر من ديسمبر بمدينة جدة الساحلية في غرب المملكة شعار "السينما كل شيء"، وتضم المسابقة الرئيسية للمهرجان 16 فيلما تتنافس على (جوائز اليسر) من بينها الفيلمان السعوديان (أغنية الغراب) للمخرج محمد السلمان و(بين الرمال) للمخرج محمد العطاوي، بينما جاءت باقي الأفلام من سوريا ولبنان وإيران والعراق وإندونيسيا والهند وقازاخستان وتونس والجزائر والمغرب وكينيا وأنجولا وكوريا الجنوبية.

وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج والمنتج والسيناريست الأميركي أوليفر ستون وعضوية كل من الممثلة المصرية نيللي كريم والمخرجة التونسية كوثر بن هنية والممثل الفلسطيني علي سليمان والمخرج ليفان كوجواشفيلي من جورجيا.