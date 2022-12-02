أول تعليق من يسرا بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وجهت النجمة يسرا، الشكر لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بعد تكريمها في افتتاح الدورة الثانية من المهرجان ومنحها جائزة اليُسر، وقالت: “من أجمل لحظات حياتي.. لكم المحبة التى احست بها من نجوم المنطقة العربية المتواجدين بل من نجوم الهند المتواجدين وخصوصا شارو خان والنجوم الأمريكيين المتواجدين والاوروبيين ومن أماكن بها سينما قوية وتحترم الفن”.

وتابعت في تصريحات لها، أنه في ظل وجود نجوم كبار مثل جاكي شان وشاروخان وشارون ستون واندي جارسيا والمخرج أوليفر ستون فالتكريم في ظل وجود كل هؤلاء الفنانين الكبار ووقوفهم جميعا لحظة تكريمها، هي لحظة هامة بالنسبة لها.

وووجهت يسرا الشكر للأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي و محمد التركي الرئيس التنفيذي للمهرجان وصناع المهرجان في ظل وجود أكثر من 1000 نجم وصانع.

وأكدت “يسرا” أن تواجدها في مثل هذه الفعاليات الكبرى وتكريمها كفنانة مصرية فهو تعبير عن دور مصر ومحبة العرب لمصر والفن المصري.

وتألقت يسرا بإطلالة ملكية حملت توقيع زهير مراد على الفستان والحقيبة و اللوك حمل توقيع مايسة وسحر عزب وكوافير احمد منير والماكياج من لوريال والمجوهرات بولجاري.