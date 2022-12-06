يسرا تعود من السعودية لتصوير «حمد الله على السلامة»

تعود النجمة يسرا من السعودية مطلع الأسبوع المقبل لبدء تصوير أول مشاهد مسلسلها «حمد الله على السلامة»، المقرر عرضه في رمضان 2023.

من جانبه، انتهى المؤلف من كتابة الحلقات الأولى من العمل وقام بتسليمها للشركة المنتجة استعدادًا لبدء التصوير، والعمل من إخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.

وتجرى الشركة المنتجة للعمل إبرام باقى التعاقدات حاليًا تمهيدًا للبدء في تصوير المسلسل، الذى يعد من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان، حيث تعاقد كل من شيماء سيف ومحمد ثروت على المشاركة في المسلسل، ومازالت الشركة المنتجة تجري ترشيح باقي الأبطال استعدادًا لبدء التصوير في منتصف شهر ديسمبر الجاري.