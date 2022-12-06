الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يسرا تعود من السعودية لتصوير «حمد الله على السلامة»

يسرا
يسرا

تعود النجمة يسرا من السعودية مطلع الأسبوع المقبل لبدء تصوير أول مشاهد مسلسلها «حمد الله على السلامة»، المقرر عرضه في رمضان 2023. 

من جانبه، انتهى المؤلف من كتابة الحلقات الأولى من العمل وقام بتسليمها للشركة المنتجة استعدادًا لبدء التصوير، والعمل من إخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.

وتجرى الشركة المنتجة للعمل إبرام باقى التعاقدات حاليًا تمهيدًا للبدء في تصوير المسلسل، الذى يعد من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان، حيث تعاقد كل من شيماء سيف ومحمد ثروت على المشاركة في المسلسل، ومازالت الشركة المنتجة تجري ترشيح باقي الأبطال استعدادًا لبدء التصوير في منتصف شهر ديسمبر الجاري. 

يسرا النجمة يسرا مسلسل يسرا الرمضاني حمد الله على السلامة مسلسلات رمضان

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