الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تم ضبطه حال تواجده بمسكنه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات أجنبية"- ماكينة عد نقود- هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبي وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق القاهرة الجديدة حبس شخص الاتجار النقد الأجنبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

«الدستور» تنشر الحقيقة الكاملة حول تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

يطعم الأجنة للكلاب.. ضبط طبيب نساء وتوليد شهير يجرى عمليات إجهاض

سعر الذهب بالمصنعية الآن.. اعرف أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء

مى كساب تكشف عن شخصيتها فى مسلسل «العمدة»: ثرايا مرات جعفر

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

إعلام سوهاج يناقش 25 حملة دعائية لطلاب الفرقة الثالثة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟