حبس شخص لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تم ضبطه حال تواجده بمسكنه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات أجنبية"- ماكينة عد نقود- هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبي وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.