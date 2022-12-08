مصرع سائق جراء انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز بالبحيرة

لقى قبل قليل سائق مصرعه جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود العام وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز في البحيرة

تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز، مما أدى إلى مصرع قائدها وحرر محضر بالواقعة

تحديد هوية المتوفي في أسطوانات الغاز في البحيرة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان حادث انقلاب السيارة، وتبين وقوع انفجار الإطار الأمامى الأيسر بسيارة نصف نقل تحمل رقم 5186 "ب.أ.ع "محملة إسطوانات غاز كبيرة على الطريق الزراعى السريع أمام عزبة الحجارة إتجاه الأسكندرية، ما أدى إلى وفاة سعيد حامد عبدالحميد مصطفى بدوى، 21 سنة مقيم أبو حمص.

تم نقل الجثة عن طريق سيارة الإسعاف لثلاجة حفظ الموتى، والطريق يعمل بشكل منتظم ولايوجد أى معوقات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

كما شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم تحرير محضر بالواقعة.