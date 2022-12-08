على صوتك بالغنا.. حفلات وجولات فى الخليج وأمريكا لإحياء «الكريسماس» فى عام 2022

تشهد سوق الغناء انتعاشة كبيرة فى الوقت الحالى، وسط استعداد عدد كبير من نجوم الطرب والغناء لطرح أعمالهم الغنائية الجديدة، سواء الألبومات الكاملة أو الأغنيات المنفردة «السنجل».

وإلى جانب الأعمال الغنائية المعتادة فى هذا الموسم الشتوى، وبالتزامن مع اقتراب موسم رأس السنة الميلادية، يستعد عدد من المطربين لإحياء عدة حفلات غنائية داخل وخارج مصر، على مدار ديسمبر الجارى. «الدستور» ترصد فى التقرير التالى خريطة حفلات وألبومات وأغنيات نجوم الغناء والطرب خلال الفترة المقبلة.

الحجار يحيى ذكرى شقيقه بـ٣ أغنيات

يضع النجم على الحجار اللمسات النهائية على ألبومه الغنائى الجديد، الذى يضم ١٢ أغنية يتعاون فيها مع عدد كبير من صناع الموسيقى الشباب، على أن يطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.ويضم ألبوم على الحجار الجديد ٣ أغنيات من كتابة شقيقه الراحل المطرب أحمد الحجار. وقال على الحجار، لـ«الدستور»، إن الألبوم الجديد يعتبر نتاج عمل عامين كاملين، وسيتضمن أغنيات مختلفة من حيث الكلمات والموسيقى.

ويتعاون على الحجار فى ألبومه الجديد مع النجم مصطفى قمر، الذى لحن أغنية ضمن أغنيات الألبوم تحمل اسم «اضحك لوجه الله».

حكيم فى كندا.. وتامر عاشور فى قطر

يحيى نجم الغناء الشعبى حكيم حفلين غنائيين وسط جمهوره والجالية المصرية فى كندا، ويقام الحفل الأول غدًا ١٠ ديسمبر، على خشبة مسرح «إنترناشيونال سنتر ميسساجا أونتاريو»، على أن يقام الحفل الثانى فى اليوم التالى، على خشبة مسرح «أوليمبيا مونتريال» بمدينة كيبك.. ويحيى النجم تامر عاشور حفلًا غنائيًا فى قطر، يوم ١١ ديسمبر الجارى. وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم لجولة غنائية، تحيى خلالها حفلًا غنائيًا فى القرية العالمية بدبى فى الإمارات العربية المتحدة، يوم ١٢ ديسمبر الجارى. ومن المقرر أن تقدم «نانسى» مجموعة مميزة من أجمل أغنياتها القديمة والحديثة، التى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها: «مين ده اللى نسيك، وسلامات، وآه ونص، وإنت إيه، ويا بنات»، وغيرها. كما تستعد نانسى عجرم لإحياء حفل غنائى برفقة النجم وائل كفورى فى دولة الكويت، يوم ٢٢ ديسمبر الجارى.

إيهاب توفيق ينافس بـ«غلطان».. ورامى جمال يستعين بـ«النقاش»

كشف الملحن «مدين» عن تعاونه مع النجم إيهاب توفيق فى أغنية جديدة تحمل اسم «غلطان»، من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مدين، لـ«الدستور»، إن أغنية «غلطان» ستكون «مفاجأة» لجمهور إيهاب توفيق، ويقدم من خلالها لونًا جديدًا ومختلفًا.

والأغنية الجديدة من كلمات الشاعر الغنائى أحمد على موسى، وتوزيع موسيقى عمرو عبدالفتاح.

وتستعد المطرب اليمنية «بلقيس» لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان «المزاجنجى»، ستكون على طريقة الـ«فيديو كليب» وتتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى ملاك عادل، والملحن محمد يحيى، بينما يتولى إخراج الفيديو كليب المخرج على أبوطالب.

ويطرح رامى جمال أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، الأولى تجمعه بالمطرب أحمد سالم المشهور بـ«المطرب النقاش»، وتحمل عنوان «ابن البطة السودا»، وستكون أغنية دعائية لفيلم «شلبى» للنجم كريم محمود عبدالعزيز.

أما الأغنية الثانية فانتهى منها رامى جمال بالفعل، ومن المقرر طرحها بشكل «منفرد» خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا عقب انتهاء بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ المقامة حاليًا فى قطر.

أنغام تعود لجمهورها فى التجمع

تعود النجمة أنغام لجمهورها من جديد، بعد فترة من إلغاء نشاطها الفنى بسبب تعرضها لوعكة صحية شديدة نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية جراحية. وقال مصدر مقرب من المطربة الكبيرة، لـ«الدستور»، إنها تمكث فى منزلها حاليًا، بعد أن غادرت المستشفى فى الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنها فى فترة النقاهة لاستعادة عافيتها مرة أخرى، وحالتها الصحية تحسنت بشكل كبير. وأضاف المصدر: «أنغام تتشوق لرؤية جمهورها خلال الفترة المقبلة، من خلال الحفل الغنائى المقرر إقامته يوم ٣ فبراير، على أحد المسارح الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس». وطرحت الشركة المنظمة لحفل أنغام التذاكر للجمهور مقسمة إلى ٣ فئات، الأولى بمبلغ ١٨٥٠ جنيهًا، والثانية بـ١٥٥٠ جنيهًا، والثالثة والأخيرة بـ١٢٥٠ جنيهًا.

رأس السنة: تامر والجسمى فى الإمارات.. ونجوى كرم فى السعودية

يتميز يوم رأس السنة من كل عام بإحياء عدد كبير من النجوم حفلات غنائية ضخمة فى استقبال العام الجديد.

وكشف عدد من نجوم الغناء عن حفلاتهم الغنائية فى رأس السنة، وعلى رأسهم النجم الإماراتى حسين الجسمى، الذى يُحيى حفل رأس السنة هذا العام فى الإمارات العربية المتحدة، داخل مدرج «خورفكان» فى إمارة الشارقة، يوم ٣١ ديسمبر الجارى.

وتحيى المطربة سيرين عبدالنور حفل رأس السنة فى مصر، داخل أحد الفنادق الكبرى فى مدينة شرم الشيخ، يوم ٣١ ديسمبر.

وأعلنت المطربة نجوى كرم عن إحياء حفل غنائى ليلة رأس السنة فى المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بمدينة الرياض.

ويحيى تامر حسنى حفلًا غنائيًًا يوم ٧ يناير المقبل، ضمن حفلات استقبال العام الميلادى الجديد ٢٠٢٣، وذلك وسط جمهوره فى الإمارات العربية المتحدة، على خشبة مسرح «المجاز» بإمارة الشارقة.

عمرو دياب يضع اللمسات الأخيرة فى تكتم شديد

يواصل النجم عمرو دياب تسجيل أغنيات ألبومه الغنائى الجديد، وسط تكتم شديد على التفاصيل.

ويتواجد عمرو دياب بشكل شبه يومى داخل الاستديو من أجل إنهاء ألبومه الجديد، الذى يعمل عليه منذ فترة كبيرة، ويعتزم طرحه بشكل كامل مطلع العام المقبل، كما عوّد جماهيره خلال السنوات الماضية.

ويتعاون «الهضبة» فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من صنّاع الموسيقى، الذين شاركوه مشواره الغنائى خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسهم الشعراء: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومحمد القياتى، وخالد تاج الدين، إلى جانب الملحنين: عزيز الشافعى، ومدين، ومحمد يحيى، فضلًا عن الموزعين الموسيقيين: توما وأحمد إبراهيم ونادر حمدى.

هيثم شاكر ينتهى من نصف أغانى الألبوم

يواصل هيثم شاكر اختيار وتسجيل أغنيات ألبومه الغنائى الجديد، الذى انتهى من تسجيل نصف أغانيه بالفعل، ومن المقرر طرحه بداية العام الجديد ٢٠٢٣. ويحرص هيثم شاكر فى اختيارات أغنيات الألبوم الجديد على تقديم أشكال موسيقية جديدة ومختلفة ومتنوعة.