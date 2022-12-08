تفاصيل مناقشة أعمال الشاعر فتحي نجم بالإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث ناقش نادي أدب قصر ثقافة الإسماعيلية برئاسة الشاعر جمال حراجى رئيس نادى الأدب المركزي بفرع ثقافة الإسماعيلية الأعمال الأدبية للشاعر فتحي نجم والتى تضمنت ديواني "ملفوفين في الصمغ وأرونيك ذنب"، وقدم كل من الشعراء جلال الجيزاوى وأحمد عليوة وجمال حاتم قراءات نقدية مستفي عن الديوانين وذلك في حضور كوكبة من الشعراء والأدباء والمواهب الشابة.

بدأ اللقاء بعرض مقدمة مهمة من رئيس النادي عن مسيرة نجم الشعرية ودوره في الحركة الثقافية في الإسماعيلية وخارج الإسماعيلية، وأعقبها بعض الكلمات تضم السيرة الذاتية للشاعر فتحي نجم وبعدها رؤية تحليلية في دواوين الشاعر، وخاصة تناول وعرض ديواني ملفوفين في الصمغ واورنيك ذنب وابراز التجديد والتطوير وتنوع الفكر والعرض.

قدم الشاعر جلال الجيزاوى خلال مناقشة ديوان أرونيك ذنب لفتحي نجم قراءة مستفيضة حول المعجم اللغوي للشاعر والصور الشعرية في بعض القصائد والدهشة التى يمكن أن يحققها الشاعر للمتلقي في تقديم صورة شعرية مختلفة، وأشار الشاعر احمد عليوة بان الشاعر فتحي نجم له فلسفه منهجية تستقي أحرف الإبداع في ظل قاموس ومعجم اللغة الذي يوظف امكانات خبراتيه ومعايشة تجربة الواقعية والمنهجية المتطورة من رموز الفكر والأدب، بينما استلهم الشاعر جمال حاتم مفردات فتحي نجم والوقوف علي تطور الحداثة في كتابات وتحليل لاهم المدارس التي تناولها فتحي نجم في أشعاره، وتركزت مداخلات رئيس نادي أدب الإسماعيلية في أحداث التوازن في اي مداخلات وما بين الايجابيات وأهم المحطات المضيئة في أعمال فتحي نجم مؤكدا علي مواكبة فتحي نجم لرموز أثرت الحياة الإبداعية في مصر والوطن العربي

أصدر نجم خلال مشواره الإبداعي مجموعة من الدواوين والكتب وهى نخل الهموم واورنيك ذنب وملامح بلادي والبنت اللي بقالها كتير شيفاني ومطارح الياسمين وملفوفين في الصمغ، وإسهامات عديدة في أعمال المسرح الاستعراضي والمشاركات الإذاعية والبرامج التليفزيونية.

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