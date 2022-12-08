الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تفاصيل مناقشة أعمال الشاعر فتحي نجم بالإسماعيلية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث ناقش نادي أدب قصر ثقافة الإسماعيلية برئاسة الشاعر جمال حراجى رئيس نادى الأدب المركزي بفرع ثقافة الإسماعيلية الأعمال الأدبية للشاعر فتحي نجم والتى تضمنت ديواني "ملفوفين في الصمغ وأرونيك ذنب"، وقدم كل من الشعراء جلال الجيزاوى وأحمد عليوة وجمال حاتم قراءات نقدية مستفي عن الديوانين وذلك في حضور كوكبة من الشعراء والأدباء والمواهب الشابة.

بدأ اللقاء بعرض مقدمة مهمة من رئيس النادي عن مسيرة نجم الشعرية ودوره في الحركة الثقافية في الإسماعيلية وخارج الإسماعيلية، وأعقبها بعض الكلمات تضم السيرة الذاتية للشاعر فتحي نجم وبعدها رؤية تحليلية في دواوين الشاعر، وخاصة تناول وعرض ديواني ملفوفين في الصمغ واورنيك ذنب وابراز التجديد والتطوير وتنوع الفكر والعرض.

قدم الشاعر جلال الجيزاوى خلال مناقشة ديوان أرونيك ذنب لفتحي نجم قراءة مستفيضة حول المعجم اللغوي للشاعر والصور الشعرية في بعض القصائد والدهشة التى يمكن أن يحققها الشاعر للمتلقي في تقديم صورة شعرية مختلفة، وأشار الشاعر احمد عليوة بان الشاعر فتحي نجم له فلسفه منهجية تستقي أحرف الإبداع في ظل قاموس ومعجم اللغة الذي يوظف امكانات خبراتيه ومعايشة تجربة الواقعية والمنهجية المتطورة من رموز الفكر والأدب، بينما استلهم الشاعر جمال حاتم مفردات فتحي نجم والوقوف علي تطور الحداثة في كتابات وتحليل لاهم المدارس التي تناولها فتحي نجم في أشعاره، وتركزت مداخلات رئيس نادي أدب الإسماعيلية في أحداث التوازن في اي مداخلات وما بين الايجابيات وأهم المحطات المضيئة في أعمال فتحي نجم مؤكدا علي مواكبة فتحي نجم لرموز أثرت الحياة الإبداعية في مصر والوطن العربي

أصدر نجم خلال مشواره الإبداعي مجموعة من الدواوين والكتب وهى نخل الهموم واورنيك ذنب وملامح بلادي والبنت اللي بقالها كتير شيفاني ومطارح الياسمين وملفوفين في الصمغ، وإسهامات عديدة في أعمال المسرح الاستعراضي والمشاركات الإذاعية والبرامج التليفزيونية.

IMG-20221208-WA0197
IMG-20221208-WA0197
IMG-20221208-WA0198
IMG-20221208-WA0198
فتحي نجم الشاعر فتحي نجم الإسماعيلية نادي أدب الإسماعيلية مناقشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بدمياط

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

5 مارس.. الحكم على عائشة الشاطر وآخرين في الانضمام لجماعة إرهابية

مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط زجاجات خمور غير خالصة الضرائب

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة حمل طلاب لزميلهم وإلقائه أرضًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟