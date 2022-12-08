الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة المنوفية تصدر قرارًا بإخلاء 4 منازل بسبب هبوط أرضي (صور)

العقارات المتضرره
العقارات المتضرره

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته إلى رئيس مركز ومدينة منوف وحيد عبدربه، بمعاينة موقع هبوط أرضي بأحد شوارع المدينة، وسط اتهامات وبلاغات من الأهالي بوجود تنقيب على الآثار مسئول عنه أحد الأطباء.

وانتقل ذي مركز ومدينة منوف وحيد عبدربه برفقة لجنة من مجلس المدينه  لمعاينة مكان الهبوط الأرضي الذي تم الابلاغ عنه ، حيث قررت اللجنة إخلاء 4 منازل متواجدة في منطقة الهبوط الأرضي، وذلك لشدة خطورتها على السكان المتواجدين به،  وسط حالة من سخط الأهالي لتضرر منازلهم بهذا الشكل .

وعقب رد اللجنه على الفور أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بفتح شقق مجانية للأسر المتضررة بعمارات الإيواء، لحين الانتهاء من كافة أعمال الترميم الازمه حتى يكون البناء صالح للسكن من جديد ، وأكد أحد الأهالي أنهم رفضوا السكن بالإيواء وقرروا السكن عند أقاربه لحين النظر في وضع المساكن الخاصة بهم.

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وأكد مصدر مطلع بدوان محافظة المنوفية، أن القرارات تتمثل في إخلاء 4 منازل ثلاثة منهم لترميم والأخير للإزالة الكاملة نظرا لخطورة الوضع على السكان المتواجدين في تلك المنازل، وتجري التحقيقات في الواقعة لمعرفة سبب الهبوط الأرضي، حيث تقدم جميع  الأهالي المتضررين من الهبوط الأرضي  ببلاغات ضد طبيب يسكن بنفس المنطقه  يتهمونه  بالتنقيب على الآثار و أنه من تسبب في حدوث الهبوط الأرضي و تضرر منازلهم. 

على صعيد آخر، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والاحترازية اللأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩، كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩. 

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أبو ليمون اعمال الترميم التنسيق مع الجهات المعنية التنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثا التحقيقات الهبوط الارضي

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