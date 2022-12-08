وزير الطيران: تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مقدمة الأولويات

قال الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، إن تعزيز سبل التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف مجالات النقل الجوي يأتي في مقدمة اهتمامات وزارة الطيران بما يسهم في دعم التواجد المصرى داخل القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران المدني، للسفير صادق سيلا، سفير سيراليون بالقاهرة، والوفد المرافق له بمقر الوزارة اليوم بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران حيث رحب الفريق محمد عباس، بالسفير سيلا، مؤكدًا أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة أنشطة الطيران المدني.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الطيران المدني بعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط مصر وسيراليون مشيرًا إلى حرص وزارة الطيران المدني، وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة على تعزيز علاقات التعاون ونقل الخبرات المصرية للأشقاء في سيراليون والعمل على فتح أسواق جديدة واعدة للتعاون في مجال الطيران بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

من جانبه، توجه السفير صادق سيلا، بالشكر لوزير الطيران المدني، على هذا اللقاء، مؤكدًا أنه يعكس اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية، كما أشاد سيلا بالنهضة الشاملة التي تشهدها جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات وخاصة قطاع الطيران المدني، معربًا عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف مجالات النقل الجوي بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

وكان الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، أكد أن مصر ملتزمة بمواصلة الإسهام الإيجابي والنهوض بمسؤولياتها في مجالات النقل الجوي لتعزيز أمن وسلامة وبيئة الطيران العالمي بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو".

وأشار الفريق محمد عباس، إلى أن مصر تفخر بكونها من أوائل دول العالم التي وقعت اتفاقية "شيكاغو" وهي من الدول المؤسِسة وعضو بمجلس المنظمة منذ إنشائه، معربًا عن تقدير مصر للدور المهم الذي يقوم به المكتب الإقليمي لمنظمة الإيكاو في مصر منذ وجوده بالقاهرة عام 1953 لخدمة منطقة الشرق الأوسط فى مجال النقل الجوي، متمنيًا للمنظمة وجميع العاملين بها المزيد من النجاحات في ظل التحديات التي تواجه صناعة الطيران العالمي.

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